Maroc: Sidi Slimane - Arrestation d'un individu soupçonné de coups et blessures à l'arme blanche et vol avec violence

Sidi Slimane — Les éléments du district provincial de la sûreté de Sidi Slimane ont procédé, lundi matin, à l'arrestation d'un individu âgé de 21 ans, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l'arme blanche et vol avec violence.

Le suspect avait infligé, à l'aide de deux complices, des coups et blessures à l'arme blanche et vol avec violence à l'employé d'une station-service, des actes criminels qui avaient fait l'objet d'images et d'informations partagées sur les pages de certains médias nationaux, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

Les recherches et investigations réalisées dans le cadre de cette affaire ont conduit à l'identification des trois suspects, avant que l'un d'eux ne soit arrêté lundi matin, relève la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent afin d'appréhender les deux autres suspects une fois leur identification soit dûment établie, conclut-t-on.