Maroc: Institut Royal pour la Formation des Cadres de la Jeunesse et du Sport - Ouverture des candidatures pour la formation doctorale en 'Sciences du Sport'

Rabat — L'Institut Royal pour la Formation des Cadres de la Jeunesse et du Sport a annoncé l'ouverture des candidatures aux titulaires d'un master ou son équivalent pour s'inscrire à la filière de formation doctorale en "Sciences du sport" agréée pour la saison universitaire 2023/2024.

Un communiqué de l'institut précise que les candidats doivent être titulaires d'un master, d'un ingénieur d'État, ou son équivalent dans les disciplines des sciences du sport, de l'économie, de la psychologie, de la sociologie, du droit, des sciences de l'éducation, des sciences biologiques, des sciences physiques, des sciences chimiques, de la communication, ou tout autre diplôme considéré comme équivalent, proposant un sujet de recherche au sein de neuf axes.

Les neuf thèmes sont "Amélioration des performances sportives", "Formation sportive et leadership", "Éthique et intégrité dans le sport", "Innovation éducative dans le sport", "Management et gestion du sport", "Sociologie et psychologie du sport" et "Sciences de la santé pour les athlètes de haut niveau", "Droit et législation dans le sport" et "Technologie, innovation et analyse des données dans le sport".

La même source ajoute que le Centre d'études doctorales de l'Institut a fixé au vendredi 22 décembre 2023 la date limite de dépôt des dossiers de candidature, la première sélection des candidats devant être annoncée le 25 décembre 2023 sur le site Internet de l'Institut irfc.ma.