Dans une interview accordée par Cheick Cissé à notre plateforme, le taekwondoïste ivoirien se prononce sur des sujets aussi importants que la promotion des valeurs de paix, de tolérance et l'utilisation responsable des réseaux sociaux, avant la CAN 2023.

Nous avons eu le plaisir d'avoir les impressions de Cheick Cissé, premier sportif champion olympique de la Côte d'Ivoire de l'histoire. Avec des dizaines de médailles décrochées durant sa gigantesque carrière, le champion du monde et double médaillé d'or aux Jeux africains nous entretient, avant la CAN 2023 que son pays accueille du 13 janvier au 11 février 2024.

ATS : en tant que champion olympique et figure emblématique du sport, comment percevez-vous le rôle du sport en tant qu'outil pour promouvoir la paix et la solidarité, en particulier dans les régions parfois marquées par des tensions ?

Cheick Cissé : vous savez, c'est le sport, c'est un langage universel, qui est capable de transcender les différences, cultures et aussi de promouvoir des valeurs de paix et le sport. Le sport offre aussi une plateforme qui est neutre où les nations peuvent se rassembler au-delà des tensions politiques et aussi dans des régions marquées par des tensions. Le sport peut servir aussi de catalyseur et d'instaurer un dialogue.

ATS : pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a motivé à vous engager activement dans la promotion des valeurs de paix et de tolérance ?

Cheick Cissé : mon parcours sportif a débuté avec une passion précoce pour le taekwondo, un sport qui m'a inculqué des valeurs de discipline, de persévérance et de respect. La motivation à m'engager activement dans la promotion des valeurs de paix et de tolérance découle de la conviction que le sport a le pouvoir de transcender les barrières culturelles et de favoriser l'unité. Ayant grandi dans un environnement marqué par diverses cultures, j'ai été témoin des différences qui peuvent diviser, renforçant ma détermination à utiliser ma plateforme pour encourager le dialogue interculturel et la compréhension.

L'expérience de compétitions internationales m'a également sensibilisé à l'impact positif que le sport peut avoir sur les peuples, renforçant mon engagement en faveur de la paix par le biais du sport. L'équipe nationale de football a, pendant que la Côte d'Ivoire est en crise, fait un appel. Ce qui a amené aux deux camps dans le pays à faire un match de foot où tout le monde, quelles que soient les différentes régions. Tout le monde était rassemblé à Bouaké. C'est pour dire que le sport peut vraiment réunir.

ATS : avec la Coupe d'Afrique des Nations à l'horizon, quel message souhaitez-vous transmettre aux supporters et vos utilisateurs des réseaux sociaux pour garantir une célébration positive et respectueuse ?

Cheick Cissé : je souhaite vivement inviter les supporters, à vivre l'événement dans un esprit de fair-play, de camaraderie. La Coupe d'Afrique de football n'est pas un événement qu'on a en claquant les doigts. Donc, il faut vraiment profiter de cet évènement et j'encourage aussi les utilisateurs des réseaux sociaux à partager leur passion pour le football et la Coupe d'Afrique. C'est aussi une opportunité pour unir les fans à travers le continent. Mon message est de promouvoir l'empathie envers son prochain, en respectant la sensibilité de chacun et en utilisant aussi les réseaux sociaux de manière positive. Je pense que nous pouvons créer une expérience en ligne qui reflète la passion du foot, tout en invitant les gens à se rappeler que derrière chaque écran, il y a une personne et des émotions réelles.

ATS : nous sommes conscients que les événements sportifs peuvent parfois être le terrain de messages malveillants sur les réseaux sociaux. Comment pensez-vous que les influenceurs et les personnalités publiques peuvent contribuer à lutter contre ce phénomène ?

Cheick Cissé : en tant que champion de la paix, je pense que nous pouvons condamner publiquement les messages haineux et promouvoir aussi des échanges plus respectueux. J'aimerais aussi rappeler que les plateformes Facebook et Instagram répriment fermement tout acte de harcèlement et qu'il existe aussi des fonctionnalités qui protègent les utilisateurs des messages préjudiciables sur les plateformes. Les différentes plateformes sont maintenant équipées de nouveaux outils de sécurité. J'encourage les utilisateurs à être cordiaux, respectueux et à montrer l'exemple sur les réseaux sociaux.

ATS : comment faites-vous pour soigner vos messages que vous partagez sur vos plateformes, pour qu'ils correspondent à vos valeurs et contribuent à un écosystème digital ?

Cheick Cissé : moi et mon équipe, on choisit attentivement les mots parce que j'ai une grosse responsabilité en tant que champion. Il faut s'entourer de personnes spécialistes. Ce n'est pas mon boulot, donc j'ai une grosse équipe qui choisit attentivement les messages que je partage et tout en m'assurant qu'ils reflètent les valeurs de paix et de tolérance. Je considère son impact potentiel sur mes followers et sur l'écosystème digital dans lequel je m'exprime et en favorisant aussi la diversité des contenus. Je cherche à inspirer, éduquer et créer un espace en ligne qui encourage la bienveillance, la compréhension mutuelle.

ATS : étant donné vos engagements dans le sport et dans des causes humanitaires, comment parvenez-vous à concilier ces deux aspects de votre vie de manière équilibrée ?

Cheick Cissé : je concilie mes engagements sportifs et humanitaires. Cela me demande une gestion assez rigoureuse. Les groupes WhatsApp sont très pratiques pour rester en contact avec mes entraîneurs et optimiser aussi mes interactions et les plateformes Meta sont très faciles à utiliser. C'est ce qui permet de garder le contact avec mes followers d'une façon simple et rapide. Je pense que Meta a mis en place un ensemble d'outils d'édition intégrés à Facebook et Instagram et qui me permet de gagner du temps. Comme quand je souhaite monter une vidéo avant de partager avec mon audience.

ATS : quel appel à l'action adresseriez-vous aux utilisateurs des réseaux sociaux et aux supporters pour encourager une utilisation responsable et positive des plateformes pendant la Coupe de Ta fiche de pression ?

Cheick Cissé : j'invite les supporters à faire bon usage des fonctionnalités. La protection mise en place par Meta contre les messages abusifs tout en leur rappelant l'importance aussi de vivre la passion du football dans la joie, la bonne humeur. Faites appliquer la fonctionnalité « bloquer » pour empêcher quelqu'un d'interagir avec un autre utilisateur. Lorsqu'un utilisateur est bloqué sur Instagram, tous les autres comptes liés à cet utilisateur ou pouvant être créés par ce dernier sont également bloqués pour rendre la prise de contact encore plus difficile.

ATS : est-ce que vous pourriez partager avec nous certains de vos projets futurs liés à la promotion des valeurs de paix et de tous les vents, ainsi que votre implication dans le mouvement sportif ?

Cheick Cissé : je suis très impliqué dans le mouvement sportif, dans le sens où je suis président de la Commission des athlètes de la World Condo. J'ai posé ma candidature à l'élection de la Commission des athlètes du CIO et les élections vont se passer à Paris en 2024. Et concernant aussi mon implication en Côte d'Ivoire, j'ai une fondation qui a commencé et a fait un don d'équipements de 30 millions de francs CFA à la fédération de taekwondo. Et cette année aussi, elle va donner des équipements d'une valeur de 50 millions (FCFA). Je donne aussi les moyens aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes africains de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Et Voilà pourquoi moi et ma fondation, on n'hésite pas à aller dans ce sens-là.

ATS : est-ce que vous avez quelque chose à ajouter que nous n'avons pas forcément parlé dans cet interview ?

Cheick Cissé : ce que je peux dire, c'est qu'en tant que champion, il est important que les jeunes, rêvent et moi, c'est ce qui m'encourage en tant que sportif. J'ai rêvé par rapport à certains athlètes comme eux. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai rêvé. Aujourd'hui, à mon tour, en tant que sportif, j'essaie d'être vraiment excellent dans ce que je fais afin de pouvoir donner aussi du rêve à ces jeunes-là et aussi pourquoi pas avec ce que je fais pour pouvoir les aider et donner assez de conseils afin que chaque jeune puisse rêver et travailler dans le but de réaliser ses rêves. Donc c'est un objectif pour moi. Je vous remercie !

ATS : nous vous remercions également.