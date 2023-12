Nigeria: Osimhen est l'attaquant qui a été le plus « difficile » pour Chiellini

Giorgio Chiellini considère l'attaquant de Naples, Victor Osimhen, comme l'un des attaquants les plus difficiles qu'il a affrontés durant sa carrière.

Chiellini est l'un des défenseurs les plus légendaires de l'histoire du football. Aujourd'hui à Los Angeles en MLS, l'Italien a passé quasiment toute sa carrière en Serie A, 21 ans en tout. Durant son séjour à la Juventus, il a connu l'arrivée d'Osimhen pendant deux saisons. Cela lui a permis d'avoir une idée de la menace que l'attaquant nigérian peut constituer.

« Quel attaquant m'a le plus dérangé ? Honnêtement, j'ai bien maîtrisé Lautaro, Osimhen un peu moins bien. Je luttais davantage. J'étais à la fin de ma carrière avec eux deux ; après l'opération du genou, j'en ai souffert et je n'en pouvais plus », a affirmé le défenseur de 39 ans à TuttoNapoli.

« Comment arrêter Osimhen ? Vous le laissez prendre le ballon vers vous, ce qui n'est pas dangereux. Même s'il se retourne, il ne me dérange pas et quand il arrive dans la surface, je suis fixé sur lui et je ne le laisse pas respirer », a conseillé Chiellini aux défenseurs.

« Il est difficile pour le ballon d'entrer seul dans le filet ; ils marquent toujours les buts ; Osimhen les marque, pas Zielinski. Si Politano marque ensuite à 30 mètres, je lui dirai bravo, mais cela n'arrive pas très souvent », a conclu l'Italien.