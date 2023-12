Maroc: Protection en ligne des enfants - L'instauration d'un environnement numérique de confiance, élément clé de toute stratégie nationale réussie (experte)

Rabat — L'instauration d'un environnement numérique de confiance en matière de protection en ligne des enfants constitue un élément clé de toute stratégie nationale réussie dans ce domaine, a indiqué, lundi à Rabat, Mme Fanny Rotino, experte de l'Union Internationale des Télécommunications (IUT).

Intervenant dans le cadre d'un atelier de formation au profit des professionnels des TIC sur la protection en ligne des enfants, organisé lundi à Rabat, à l'initiative de l'Agence de Développement du Digital (ADD) et l'UIT, Mme Rotino a fait savoir que la mise en place d'un environnement numérique de confiance qui garantit une protection aux enfants utilisant les TIC est, entre autres, l'un des éléments indispensables devant faire partie de toute stratégie nationale de protection des enfants en ligne.

Cette stratégie devrait en outre résulter d'une compréhension globale et objective de l'environnement numérique, tout en étant adaptée aux priorités nationales, a-t- expliqué, ajoutant que sa conception devrait reposer sur une conception globale intégrant le secteur public, les professionnels du secteur et la société, qui en garantisse l'application à tous les secteurs selon le principe de responsabilité.

Dans le même contexte, Mme Rotino a mis en avant l'importance pour cette stratégie de respecter les droits et libertés fondamentaux des enfants tels que les consacrent la Convention relative aux droits de l'enfant et les autres grands instruments et conventions internationaux dans ce domaine.

Décliné en quatre sessions de formation ciblant les décideurs publics, cet atelier porte sur la mise en exergue de l'importance de la protection en ligne des enfants et l'élaboration de stratégies nationales pour la protection en ligne. Ces sessions sont également destinées au profit des experts en technologies d'information et en communication pour apporter leur pierre à l'édifice quant aux considérations à prendre lors du développement des programmes et logiciels informatiques liés à la protection en ligne des enfants.

Cette rencontre vise également à sensibiliser les participants à l'importance de la protection en ligne des enfants, et d'expliquer le rôle et la contribution des professionnels des TIC à la protection en ligne des enfants.