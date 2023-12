Algérie: El-Oued - Plus de 80 exposants au 7e salon national 'Agro-Souf'

EL-OUED — Pas moins de 85 exposants prennent part au 7ème salon national de l'agriculture saharienne "Agro-Souf", ouvert lundi à El-Oued, a-t-on appris des organisateurs.

Il s'agit d'opérateurs économiques nationaux publics et privés, dont ceux ayant un impact positif sur le développement de l'agriculture saharienne en matière d'amélioration du rendement de la production végétale et animale, a déclaré à l'APS le président du comité d'organisation, Fayçal Houamdi.

Cette nouvelle édition est marquée également par la participation de deux opérateurs économiques étrangers (Japon et France) activant dans le domaine de la production de semences, fertilisants, pesticides et autres médicaments à usage vétérinaire, en plus de bureaux d'études spécialisés en développement agricole.

L'objectif de cette exposition est de mettre en lumière les mécanismes d'accompagnement et de soutien mis en place par le secteur au profit des agriculteurs afin de leur permettre d'améliorer la production en termes de quantité et de qualité, et d'ouvrir de nouvelles opportunités de concurrences dans le marché international, ont souligné les organisateurs.

Le programme de la 7ème édition d'Agrou-Souf prévoit, en outre, un forum sur l'agriculture saharienne sous le thème "Les cultures stratégiques dans le Sud : le pari de la sécurité alimentaire durable", a fait savoir le chargé de communication de cette rencontre scientifique.

Totalisant une trentaine de conférences animées par une pléiade d'universitaires et de professionnels, cette rencontre s'articule autour des questions et problématiques relatives à l'agriculture saharienne, entre autres, le développement des filières stratégiques, l'accès au foncier agricole, l'investissement et l'utilisation des énergies renouvelables.

S'étalant sur quatre jours (18-21 décembre), le 7ème salon de l'agriculture saharienne Agro-Souf 2023 est organisé par l'entreprise "El-Fahd Expo" en collaboration avec la direction des services agricoles, la chambre d'agriculture et l'école supérieure d'agronomie saharienne "Chahid Hamma Lakhdar" d'El-Oued.