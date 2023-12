Maroc: Focus à Rabat sur l'importance de la protection en ligne des enfants

Rabat — Les participants à un atelier de formation au profit des professionnels des TIC sur la protection en ligne des enfants, organisé lundi à Rabat, à l'initiative de l'Agence de Développement du Digital (ADD) et l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), ont souligné la nécessité de sensibiliser aux dangers et menaces qui guettent les enfants et les jeunes lors de l'utilisation d'internet.

Dans une présentation intitulée "Culture digitale/ protection des enfants en ligne", la cheffe de service Accès Digital Universel, Safae El Alaoui, a passé en revue les diverses initiatives de l'ADD en la matière, soulignant que la plateforme "e-Himaya" a été lancée pour la sensibilisation à la culture digitale et à l'usage approprié des outils numériques par les enfants et jeunes en vue de les protéger contre d'éventuels risques.

Il s'agit également de la mise en place du Comité de coordination nationale de l'initiative "Culture digitale/ protection" chargé du pilotage et de la mise en oeuvre du plan d'action de cette initiative.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du département Transformation Digitale de la Société (ADD), Noureddine Lasfar, a souligné que l'agence a notamment pour but d'assurer la mise en oeuvre de la stratégie de développement, de promotion et d'incitation à l'investissement dans le domaine de développement du digital.

Cet atelier vise à sensibiliser les décideurs des organismes publics à l'importance de la protection en ligne des enfants et à faire connaître l'initiative "Culture digitale" de l'Agence, a-t-il ajouté.

Il comprend quatre sessions de formation ciblant les décideurs publics, portant sur la mise en exergue de l'importance de la protection en ligne des enfants et l'importance d'élaboration de stratégies nationales pour la protection en ligne. Ces sessions sont également destinées au profit des experts en technologies d'information et en communication pour apporter leur pierre à l'édifice quant aux considérations à prendre lors du développement des programmes et logiciels informatiques liés à la protection en ligne des enfants.

Il a été aussi question de mettre en avant les risques et dangers auxquels les enfants sont confrontés dans le monde virtuel notamment des risques agressifs et sexuels, sans oublier les problématiques liées aux menaces de cyber harcèlements.

Cet atelier, animé par M. Andrea Gonzalez et Mme Fanny Rotino, deux experts de l'UIT, a pour objectifs de sensibiliser les participants à l'importance de la protection en ligne des enfants, et d'expliquer le rôle et la contribution des professionnels des TIC à la protection en ligne des enfants. Le but est également de favoriser le rôle de la société civile pour la protection des enfants en ligne et l'accompagnement des enfants victimes des cybercrimes et de montrer l'impact des politiques publiques et de la réglementation sur la protection en ligne des enfants.