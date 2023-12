Angola: Le MPLA réaffirme son engagement en faveur de la production interne de biens et de services

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a réaffirmé lundi, à Luanda, l'engagement à construire une véritable économie de marché, qui donne la primauté au secteur privé dans la production de biens et services destinés à la consommation intérieure et à l'exportation.

S'exprimant à l'ouverture de la Ve réunion ordinaire du Comité central du MPLA, João Lourenço a déclaré que la construction de l'économie de marché doit garantir, en même temps, une plus grande offre d'emplois pour les Angolais, en particulier pour les jeunes.

Le Président de la République a souligné que le pays mettait en oeuvre un ensemble de réformes politiques et économiques ainsi qu'un ensemble de mesures visant à créer un bon environnement des affaires et à attirer des investisseurs.

Selon lui, les réformes politiques et économiques en cours visent à renforcer les fondements de l'État démocratique et de l'État de droit et à rendre l'économie angolaise plus diversifiée et compétitive.

João Lourenço a défendu la nécessité de produire plus de biens et de services, de réduire les importations, d'augmenter les exportations, d'augmenter l'offre d'emplois, en tenant compte de la maxime d'Agostinho Neto, « le plus important est de résoudre les problèmes du peuple », en soulignant parmi les mesures la lutte contre corruption et impunité.

Il a dénoncé l'existence de forces rétrogrades qui, au lieu d'applaudir et d'encourager, dévalorisent les actions de lutte contre la corruption et se sont alliées à ceux qui, pendant des années, ont utilisé à grande échelle le trésor et les biens publics à leur propre profit et veulent renverser le MPLA, engagé à lutter contre un tel mal.

Le président du MPLA a renouvelé son engagement pour le bien-être des Angolais, dans la satisfaction de leurs besoins fondamentaux en matière de nourriture, d'énergie et d'eau potable, de logement, d'éducation, de santé, entre autres. Il a exhorté les militants à se rapprocher des bases, des populations.

Le leader du parti au pouvoir en Angola a demandé aux militants de se concentrer essentielle sur l'exécution du programme gouvernemental, approuvé lors des élections, et de ne pas se laisser distraire par des manoeuvres de diversion, ainsi que de faire du MPLA le parti le plus grand du pays et le plus inclusif.

Il a salué l'action des députés de l'Assemblée nationale qui ont désapprouvé une initiative visant à destituer le Président de la République.

Coopération Angola/États-Unis

João Lourenço a déclaré que l'Angola est devenu le premier pays africain à bénéficier des avantages du partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique, avec le financement du consortium qui explorera le corridor de Lobito, une infrastructure logistique qui apportera des bénéfices au commerce régional et international.

Il a ajouté que parmi les avantages du partenariat avec les États-Unis figurent le financement de projets de production d'énergie photovoltaïque pour le sud du pays.

67ème anniversaire de la fondation

Il a salué le parti MPLA pour les 67 ans de lutte pour la cause du peuple angolais, rappelant que parmi les grandes réalisations figurent la conquête de l'indépendance nationale, la victoire sur les agresseurs étrangers et la réalisation d'une paix définitive, qui a créé un environnement propice au processus de reconstruction.

La réunion, précédée d'une autre du Bureau politique, débat de questions liées à la vie interne du parti MPLA et à la situation politique, économique et sociale du pays.