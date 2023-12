Sénégal: Bakel - Ouverture de la 1ère édition de la foire agro-alimentaire et artisanale

Bakel — La 1ère édition de la foire agro-alimentaire et artisanale s'est ouverte, lundi, à Bakel, à l'initiative du réseau communal des groupements des femmes en partenariat avec le Groupement de recherche et de développement durable (GRDR).

Cette foire vise à valoriser les potentialités du département de Bakel et les dynamiques entrepreneuriales des femmes et des jeunes évoluant dans les secteur de l'agroalimentaire et de l'artisanat.

Quelque 50 stands ont été aménagés pour accueillir au moins 200 participants durant trois jours, selon les organisateurs.

»On se déplaçait dans d'autres foires à Kaolack, Tambacounda(...), on voyait des femmes transformatrices. Et pourtant, nous faisons la même chose dans le département de Bakel. C'est la raison pour laquelle on a discuté avec le GRDR pour organiser cette édition », a expliqué Salimata Diagana, présidente du réseau communal des groupements des femmes de Bakel.

Elle s'exprimait à l'issue de la cérémonie d'ouverture de la foire présidée par le préfet du département de Bakel Amadou Salmone Fall en présence des autorités administratives, territoriales, des exposants venus du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali, des pays frontaliers.

« C'est une foire sous-régionale. Quand on parle de développement, on ne peut aller sans nos voisins. On a invité les Mauritaniens et les Maliens pour des échanges parce que chacun fait des transformations à sa manière », a ajouté Salimata Diagana.

Le préfet Amadou Salmone Fall a félicité les organisateurs pour cette « belle initiative » consistant à »présenter les produits issus du terroir », a dit l'autorité administrative.

Des débats et des panels sur les problématiques en lien avec l'entrepreneuriat féminin seront au menu de la foire, indique un document de presse.

Il est également prévu une journée de démonstration culinaire jumelée à des débats communautaires sur la consommation et la protection de l'environnement.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'inauguration du »Gie Daliilou », une unité de transformation des produits agro-alimentaires.