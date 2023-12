Madagascar: 16è Fonds Africain de Développement - 268 millions USD de la BAD pour Madagascar

Au lendemain de son investiture à Mahamasina, le président Andry Rajoelina a reçu en audience privée dans sa résidence à Ambatobe le président de la BAD et l'émissaire du président chinois.

La Chine est le premier pays à avoir signé un accord de partenariat avec Madagascar en ce début de second mandat du président Andry Rajoelina. En effet, un accord sur le renforcement de la coopération dans le secteur agricole a été signé le week-end dernier lors de la rencontre bilatérale entre le numéro Un Malagasy et le Vice-président du CCPCC, HU Chunhua, dépêché spécialement par le président Xi Jinping. Le renforcement de la coopération entre les deux pays était au centre des discussions.

Cet accord concerne le développement du riz hybride entrant dans le cadre de l'objectif d'autosuffisance alimentaire visé par l'Administration Rajoelina. Ce projet sera tout de suite mis en oeuvre, a-t-on appris. Cette entrevue Rajoelina - HU Chunhua marque un tournant décisif dans la relation sino-malgache car elle ouvre la voie à une coopération renforcée et durable. L'industrialisation, un des » 3 Andry » du développement de ce second quinquennat d'Andry Rajoelina a également été évoquée. La Chine va soutenir Madagascar dans ce domaine. Ce partenariat vise à moderniser les infrastructures industrielles, favorisant ainsi la croissance économique et la création d'emplois.

Zones Spéciales Agricoles

Le président Andry Rajoelina a également reçu en audience le président de la BAD Adesina Akinwumi. Une occasion d'évoquer les projets en cours et les opportunités de coopération. La coopération entre la BAD et Madagascar concerne entre autres le développement de l'agriculture, la production énergétique, la promotion de la Femme et de la Jeunesse en tant que moteur de croissance, ainsi que la protection de l'environnement. Le président de la BAD a annoncé que le 16ème Fonds africain de développement s'élèvera à 268 millions USD.

Ce fonds sera utilisé prioritairement dans les projets agricoles, notamment à travers la mise en place des zones spéciales agricoles prévoyant l'instauration des infrastructures nécessaires à la transformation des produits. Les projets de production énergétique Sahofika et Volobe ont également été évoqués durant la rencontre, ainsi que le potentiel de Madagascar en énergie hydraulique qui peut produire jusqu'à 7 800 MW. Pour Sahofika, le président Andry Rajoelina a exprimé son souhait d'accélérer sa mise en oeuvre et selon lui, les modalités de réalisation de ce projet devraient être fixées dans les prochaines semaines.

Clean Cooking

Le président Adesina Akinwumi a fait savoir que la BAD a pris la décision de dédier 20% de ses financements dans le domaine de l'énergie, pour appuyer notamment le projet cuisson propre. Cela représente 4 milliards USD par an, pour pouvoir aider près de 900 millions d'africains à sortir de cette pratique. La BAD se dit ainsi prête à aider Madagascar, afin de faire du président Andry Rajoelina un champion en matière de Clean cooking.

Par ailleurs, lors de cette entrevue, les deux personnalités ont aussi évoqué l'initiative de la BAD visant à favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique, dans le cadre du projet Affirmative Finance Action for Women in Africa. Ce projet représente un total de 5 milliards de dollars pour aider au financement des business gérés par des femmes. La BAD souhaite lancer ce projet à Madagascar, et ce, dans les meilleurs délais.

À l'issue de cette rencontre, le président Adesina Akinwumi a officiellement invité le président Andry Rajoelina à assister à l'AIF (Africa Investment Forum) afin de permettre à Madagascar de mettre en place ces projets, via une plateforme d'investissement en Afrique en encourageant les partenariats public-privé.