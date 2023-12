Sénégal: Sédhiou / Promotion et protection des droits humains chez les femmes et a l'école - EQUITAS et ses partenaires satisfaits et recommandent la pérennisation

Après cinq années d'activités axées sur la promotion des droits humains, l'ONG EQUITAS et ses partenaires de mise en oeuvre ont procédé avant-hier, dimanche 17 décembre, à l'évaluation de ses résultats. Il en ressort un satisfecit général des membres qui recommandent aux bénéficiaires des engagements fermes en faveur de la pérennisation des performances.

Cette journée a mis dans la balance les réalisations des cinq années d'intervention du Projet de promotion de l'égalité à travers l'éducation aux droits humains, initié par l'ONG canadienne EQUITAS et ses partenaires locaux que sont la RADDHO, SELVF et RESEDHU ; une évaluation qui leur a permis de tirer un bilan de satisfaction pour l'atteinte des résultats. C'est ce qu'a fait savoir Cheikh Diaw, le responsable du suivi/évaluation de l'ONG Enfance et Paix, coach et formateur en droits humains de ce projet.

«Cette journée nous a permis de revisiter les résultats au sortir de l'évaluation des quatre communes d'intervention du projet. Cela nous a permis de réunir les grandes organisations féminines en renforçant leur capacité d'autonomisation et leur leadership. Nous avons également beaucoup travaillé avec les détenteurs d'obligation que sont l'ensemble des chefs de service. De même, nous avons beaucoup travaillé en milieu éducatif avec beaucoup d'approches initiées et mises en oeuvre par le projet», dit-il.

Outre la promotion des droits humains chez les filles et femmes, en vue de l'expression de leur leadership, ce programme a aussi ciblé les établissements scolaires pour proscrire toute action de violence, qu'elle soit morale ou physique. Moustapha Dabo, le président du Conseil consultatif départemental des enfants de Sédhiou confirme. «Nous avons installé des clubs genre au niveau des établissements scolaires dans le but de faciliter l'interaction entre les élèves d'une part et d'autre part entre élèves et personnel administratif y compris bien entendu les professeurs. Cela a considérablement renforcé la confiance chez les élèves et crée un climat de dialogue contre les violences et dans toutes leurs formes», a indiqué Moustapha Dabo.

Comme toute recommandation phare, les responsables de ce projet exhortent les bénéficiaires à s'engager, sans retenue, dans la dynamique de pérennisation des résultats, avec l'ensemble des familles d'acteurs intervenant dans la promotion des droits humains au Sénégal.