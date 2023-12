Madagascar: Secteur du tourisme - Lancement d'une solution de paiement international en ligne

Le secteur du tourisme est à l'heure de la digitalisation.

Cela fait partie des axes stratégiques inscrits dans la feuille de route du ministère du Tourisme. « C'est pourquoi, nous soutenons les initiatives privées dans le domaine de la transformation numérique en vue de valoriser le secteur du tourisme. En effet, plusieurs entreprises touristiques se plaignent qu'elles ont un énorme manque à gagner suite aux pertes de clients internationaux car elles ne peuvent pas accepter les paiements en ligne.

Cela constitue même un handicap au développement du secteur. Désormais, le problème est résolu car une solution de paiement international en ligne et par QR Code est lancée », a déclaré le ministre de tutelle, Joël Randriamandranto, lors de la signature de la convention de partenariat avec Vanilla Pay International et la Paositra Malagasy hier, chez Havana Resort à Ambohidahy.

300 professionnels utilisateurs

Vanilla Pay International est une start-up en finance et technologie européenne, spécialisée dans l'agrégation des solutions de paiement. Elle s'associe avec la Paositra Malagasy à travers son service « Paositra Money », un portefeuille électronique, pour lancer cette initiative. « Cette solution innovante permet ainsi aux touristes internationaux d'effectuer des réservations tout en payant directement en ligne auprès des opérateurs nationaux avant leur arrivée à Madagascar, et ce, depuis les sites web. Ils peuvent payer par virement bancaire en temps réel, ou par carte bancaire ou encore avec Google Pay et Apple Pay. D'autres moyens de paiement comme Paypal, Alipay ou encore le paiement en plusieurs fois ou le paiement partagé entre les membres d'un groupe de touristes, sont également prévus l'an prochain. Nous visons 300 professionnels touristiques utilisateurs en trois mois », a soulevé Andry Randriamanamihaja, le fondateur de Vanilla Pay International.

Augmentation du nombre de touristes

Quant à la Paositra Malagasy qui est le partenaire unique de Vanilla Pay International, « Nous disposons d'un réseau étendu de 250 agences éparpillées dans toute l'île, même dans des zones enclavées comme Marolambo. Les touristes peuvent visiter un parc national à Marolambo en payant en ligne les prestations des guides locaux, entre autres », a évoqué le directeur général de cette société d'Etat.

Il faut savoir que les touristes peuvent dorénavant effectuer des paiements en ligne ou par QR Code sur les smartphones et tablettes pour toutes les prestations d'hébergement, de restauration, de location de voitures, des taxis agréés et des guides ainsi que celles des agences de voyage et des Tours opérateurs.

Il en est de même pour tout achat d'articles de souvenirs auprès des magasins. En outre, « cette solution de paiement international en ligne est sécurisée. Ce qui va contribuer à l'augmentation du nombre d'arrivées touristiques à Madagascar ainsi qu'à l'atteinte de notre objectif d'enregistrer un million de touristes en 2028 », a conclu le ministre Joël Randriamandranto.