Cote d'Ivoire: Pejedc 3 et Thimo dans le Cavally - Ce que prévoit l'accord de partenariat entre le conseil régional et le cabinet Promak Afric

Le Conseil régional du Cavally et le cabinet Promak Afric ont signé un accord de partenariat, le vendredi 15 décembre 2023 à la salle de réunion Alassane Ouattara dudit Conseil.

Pour réduire la pauvreté dans la région du Cavally, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, par ailleurs, présidente de la région du Cavally, représentée par la première vice-présidente du Conseil régional du Cavally, Mme Oulaï Madeleine a procédé à la signature d'un accord de partenariat avec le DG du cabinet Promak Afric dans le cadre du projet Pejedc 3 et de Thimo dans le cadre d'investissement et de l'insertion professionnelle des jeunes dont la tranche d'âge est comprise entre 18 et 40 ans d'au moins constitués de 50% de femmes et 2% des personnes en situation de handicap. Selon Nangui Mages, directeur du cabinet Promak Afric, ces projets interviennent dans la région du Cavally non seulement pour réduire la pauvreté mais, pour permettre aux jeunes d'apprendre à investir dans des activités génératrices de revenus.

« Le cabinet Promak Afric est spécialisé dans le développement local. Nous faisons des formations, des coachings et planification, avant de mettre en oeuvre les projets jeunes dans des collectivités et des organismes de développement. Sur les 35 structures qui ont répondu à l'appel d'offre du conseil régional du Cavally, c'est notre seule structure qui a été sélectionnée par ledit conseil dans le cadre de Pejedc 3 et Thimo. Nous avons retenu pour la première année 500 jeunes au niveau du projet Thimo et 650 jeunes au niveau des associations villageoises d'épargne et de crédit ( A.V.E.C) dont l'âge varie entre 18 à 40 ans. l'État de Côte d'Ivoire veut donner des emplois aux jeunes mais, si la base n'est pas formée, rien ne peut prospérer. Alors, nous avons décidé dans un premier temps de former les jeunes avant de mettre en oeuvre le projet.», a expliqué Nangui Mages , avant de lancer cet appel aux jeunes.

« Je lance un appel à tous les jeunes du Cavally de s'intéresser à ces projets, d'apprendre à investir et à épargner. Nous sommes une structure créée en 1999 et nous avons 24 ans d'expérience. Nous intervenons sur toute l'étendue du territoire national, dans des pays francophones et dans la sous-région avec des partenaires internationaux et nous sommes prêts à accompagner les jeunes du Cavally dans toute leur diversité sans exception.», a conclu Nangui Mages.