Madagascar: Voyage - À la découverte du Taj Mahal et de Ramoji Film City

Une délégation de médias issus de 16 pays africains ont été invités en Inde pour un séjour d'une dizaine de jours en ce mois de décembre. Le Botswana, l'Érythrée, l'Ouganda, la Namibie et le Rwanda, entre autres, sans oublier Madagascar et les Comores, les seuls pays francophones du groupe, ont fait partie de cette visite de découverte du pays des Mille et une nuits, dans le cadre d'un programme gouvernemental indien.

Deux représentants de chacun de ces pays africains ont pu être témoins de la diversité et de la richesse de la culture indienne mais les différentes initiatives et stratégies de développement qui ont permis à ce pays d'accéder à sa place actuelle, notamment la cinquième économie mondiale, leur ont également été dévoilées.

Une richesse culturelle indéniable :

L'Inde est un pays très connu pour ses monuments historiques, sa richesse culturelle et sa grande spiritualité.

Ce programme de familiarisation à l'Inde a justement commencé par une visite au Taj Mahal, à Agra, le site le plus touristique de l'Inde mais également l'un des dix monuments les plus visités au monde. Il s'agit d'ailleurs d'un patrimoine mondial.

Ce joyau de l'architecture moghole est en fait un mausolée entièrement construit en marbre blanc sur l'initiative de l'empereur moghol musulman Shâh Jahân en mémoire de son épouse Arjumand Bânu Begam.

%

Cette dernière est la seule femme au monde à avoir été inhumée trois fois. Morte le 17 juin 1631 en donnant naissance à son quatorzième enfant, elle a d'abord été inhumée dans le jardin Zainabad à Burhanpur. La construction du mausolée a commencé cette année-là, mobilisant plus de 20 000 ouvriers. Le plus gros des travaux ont été achevés 17 ans plus tard.

L'empereur mort le 31 janvier 1666 y repose désormais à ses côtés.

Ce monument grandiose est unique non seulement dans sa raison d'être, son aspect et sa taille, la manière dont elle a été construite ainsi que les matières et matériaux utilisés, mais également dans la diversité des symboles qu'il représente. Ce patrimoine représente, en effet, un style qui combine des éléments architecturaux spécifiques aux architectures islamique, iranienne, ottomane et indienne.

Mais le secret du maintien de ce patrimoine dans son état actuel, après toutes ces années, relève d'un travail pointilleux, soucieux du détails et d'une organisation sans faille, indissociable du sentiment d'appartenance de tous ceux qui oeuvrent à sa conservation.

En tout cas, le Taj Mahal est devenu un symbole même du pays. Sans la photo devant le Taj Mahal, les touristes en visite dans ce pays ne sont pas considérés comme effectivement venus en Inde.

Faire rêver grâce au cinéma :

Si les traditions tiennent une très grande place pour l'Inde, les innovations et la magie qu'elles apportent ont également leur place dans le quotidien des Indiens.

L'Inde abrite justement un très grand studio de cinéma. La célèbre Ramoji Film City située à Hyderabad, une ville touristique dans l'Etat de Telangana, détient le record du monde Guinness en tant que plus grand studio de cinéma au monde.

Selon l'histoire, cette célèbre ville du cinéma était le rêve du producteur de films Telugu Sri Ramoji Rao de monter un studio de cinéma similaire à celui des studios Universal à Hyderabad. Il est devenu réalité en 1996. Le studio a donc été construit sur un vaste territoire de 2 000 acres et comporte différents décors de films déjà pré-établis mais également des monuments de rêve tels que des palais, temples, jardins luxuriants qui peuvent même accueillir des mariages dignes des contes de fées.

Des attractions y ont également été introduites, permettant aux petits et grands d'expérimenter la vie des acteurs de cinéma.

La visite de cet immense studio ne peut pas se faire à la va-vite puisqu'il faut au moins une journée entière pour le visiter. C'est sur cette note de magie et d'ébahissement que cette visite offerte aux médias africains s'est achevée, levant un petit voile sur un pan de la culture de ce pays immense. Une culture qui inclut la motivation de ne pas ménager ses efforts pour atteindre ses rêves et le refus de rechigner devant l'ampleur des tâches à accomplir.

D'autres aspects de ce pays qui a connu la croissance économique la plus rapide en quelques années seulement ont été également dévoilés durant ce programme. Ils vous seront rapportés ultérieurement.