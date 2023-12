Madagascar: Nouveau régime - Emmanuel Macron suggère une ouverture politique

Dans une lettre adressée au président malgache Andry Rajoelina, Emmanuel Macron a exprimé ses félicitations chaleureuses pour sa réélection à la tête de Madagascar. Publiée le 15 décembre dernier, la missive ne se limite pas aux voeux de succès, mais évoque également la volonté de renforcer les relations bilatérales entre la France et Madagascar. Lors de l'investiture du président de la République à Mahamasina, Hervé Berville, secrétaire d'Etat chargé de la mer, a représenté le président français.

Confiance

Emmanuel Macron a profité de cette occasion pour aborder la situation politique actuelle dans le pays, soulignant la nécessité de surmonter les divisions apparues au cours de la récente campagne électorale. Le président français a proposé une « ouverture » politique, appelant à des actions de rassemblement et d'ouverture en ces jours précédant la formation du nouveau gouvernement. Il a, en effet, déclaré, « Je forme l'espoir que les divisions qui sont apparues au cours de la récente campagne électorale soient dépassées. À cet égard, tout geste de rassemblement et d'ouverture contribuera à la nécessaire consolidation de la confiance et du dialogue au sein de la société malgache. La France y sera sensible. »

Stabilité régionale

L'appel à l'unité politique de Macron s'inscrit dans une perspective plus large de coopération bilatérale entre les deux nations. Il a formulé le souhait que le premier semestre 2024 soit marqué par l'engagement rapide de programmes d'envergure bénéfiques aux deux pays. Le président français a insisté sur l'importance de la collaboration franco-malgache, affirmant, « cela est d'autant plus important que Madagascar et la France peuvent, ensemble, jouer un rôle tout à fait essentiel à la stabilité et à la prospérité de notre région partagée du sud-ouest de l'océan Indien. »