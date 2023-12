Afrique: Au Sénégal, l'état des navettes qui relient Dakar à l'île de Gorée suscite l'inquiétude de parents d'élèves

Pannes fréquentes, mise à l'arrêt d'une des chaloupes la semaine dernière... Les deux bateaux qui relient quotidiennement la capitale sénégalaise à l'île de Gorée montrent des signes de faiblesse alors que jusqu'à 4 500 personnes font cette traversée chaque jour. Lundi, les parents de 235 élèves scolarisés sur l'île ont ainsi refusé que leurs enfants fassent la traversée.

Ils étaient une petite centaine de parents venus accompagner leurs filles scolarisées au lycée Mariama Ba de Gorée. Ces 235 élèves font la traversée chaque semaine depuis Dakar. Mais ce lundi matin, les parents ont décidé ne pas les laisser embarquer pour l'île, à 2 kilomètres et demi de là. « Nous sommes inquiets de la sécurité. Les chaloupes sont vieilles. Vendredi dernier, les cours se sont arrêtés à 10h parce que les rotations n'étant plus régulières, l'administration a dû les libérer par groupes, rapporteMaguette Sy, président de l'Association de parents d'élèves, et père d'une élève en terminale. Lors de la cérémonie d'excellence, la remise des prix, tous les parents sont restés coincés ici à l'embarcadère fin novembre. »

Des pannes qui se répètent comme mardi et jeudi dernier, mais aussi en avril. La crainte, c'est celle d'une catastrophe maritime alors que jusqu'à 4 500 personnes traversent chaque jour ce petit bout d'océan. « En tout cas, on tient à alerter parce que nous ne voulons pas d'une catastrophe maritime, parce que c'est une traversée pour une vingtaine de minutes quand même. Nous avons peur pour nos filles », explique Mariame Fall Dicko, une autre parent d'élèves du lycée Mariama Ba.

Mise en circulation en 1999 pour l'une et en 2013 pour l'autre, les usagers se plaignent depuis plusieurs années déjà. Mais le directeur du port se veut rassurant. Les pannes causées par un filet de pêche pris dans l'hélice sont réparées. « La liaison a retrouvé donc son régime normal. Les deux chaloupes de back up sont mises en position en cas de difficulté et nos autorités maritimes certifient et donnent la garantie avant tout trajet », assure Mountaga Sy, directeur du port autonome de Dakar.

Une nouvelle chaloupe de 450 places sera mise en circulation le 10 janvier, promet le directeur du port. Et pour rassurer les parents, le bateau de remplacement leur a été montré lundi. Mais ce nouveau bateau était déjà annoncé pour juillet, rappellent les parents qui disent attendre de le voir pour vraiment y croire.