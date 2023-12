Sénégal: Ligue 1 - Le Casa Sports espère retrouver le succès dans la continuité (Responsable)

Dakar — La première victoire du Casa Sport lors de la huitième journée de la Ligue 1 n'est que la confirmation d'un regain de forme des joueurs constaté depuis quelques jours, a soutenu, lundi, son manager général, Siaka Bodian qui espère que l'équipe va retrouver le succès dans la continuité.

"La première victoire du Casa Sports arrive et ce n'est que du bonheur. Il y avait des signes précurseurs d'un tel réveil du club. Nous avons constaté, malgré, les défaites que le Casa n'a jamais était surpassé même s'il ne gagnait pas. A part le match contre Diambars, où nous étions en deçà de l'adversaire, à aucun moment le Casa n'a démérité", a-t-il estimé.

M. Bodian s'exprimait dans un entretien avec l'APS, au lendemain de la première victoire du Casa Sports en championnat, après huit journées. Malgré ce succès contre Génération Foot, 1-0, le club fanion de la Casamance est toujours la lanterne rouge avec cinq points seulement au compteur.

"Avant la septième journée contre le Jaraaf (2e), nous souffrions en terme de qualité de jeu, d'inefficacité offensive et défensive. Et contre Jaraaf, l'équipe a joué un cran au-dessus de ce qu'elle faisait. Subitement, il y avait de la fluidité dans le jeu, des opportunités de scorer. Une vraie réaction de l'équipe en terme d'agressivité, de qualité de jeu et en terme de rivalité avec l'adversaire", a analysé Siaka Bodian.

"Nous avons demandé aux entraineurs d'insister sur ce qui a été fait dans la semaine d'avant et de remonter le moral des jeunes. Car nous étions convaincus que ce n'était pas trop loin le moment où le Casa allait se réveiller et se remettre à gagner et s'est arrivé aussitôt avec le match contre Génération Foot", s'est félicité Siaka Bodian.

Le manager général du Casa Sports s'est aussi réjoui de l'affluence au stade municipal de Kolda des supporters naturels du Casa Sports et de la forte mobilisation des koldois" qui selon lui, a été déterminante dans la victoire contre Génération Foot.

"C'était un bon match de football. L'équipe de Deni Birame Ndao a joué sur sa valeur et le Casa Sports a répondu. Nous avions eu droit à un match spectaculaire. Cela nous réconforte dans l'idée que ce groupe a de la qualité et qu'il s'agit d'en tirer le maximum possible pour qu'il puisse donner satisfaction", a-t-il expliqué.

Selon M. Bodian, les dirigeants du club de Ziguinchor "y croient fermement", mais savent aussi "qu'il reste du chemin à parcourir et qu'il faut travailler d'arrache-pied et continuer à hisser ces jeunes au niveau des performances qu'ils sont en tain d'atteindre depuis deux matchs".