Madagascar: Afrobasket 2025 / Préqualification - Les Ankoay entrent en action du 19 au 25 février

L'année va bien commencer pour les Ankoay.Les dates des fenêtres de qualification à l'Afrobasket 2025 viennent d'être communiquées par la FIBA-Afrique.

La première fenêtre aura lieu du 19 au 27 février 2024. Madagascar n'ayant pas été qualifiée pour la dernière édition de l'Afrobasket, devrait passer par la préqualification. Cette phase qualificative verra la participation des équipes de la Zone 5, de Madagascar et de Djibouti. « Nous allons nous porter candidat pour organiser cette préqualification. Les pays qui veulent participer devront le confirmer par une inscription. La préparation et le regroupement des sociétaires de l'équipe nationale n'interviendront qu'après les fêtes. Nous pensons faire appel à un expatrié pour ce pré-qualifiers », a expliqué Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basket. Si Madagascar parvient à s'imposer pour cette préqualification, les Ankoay intègrent le groupe D aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, et de la République centrafricaine.

Les 16 équipes qui ont disputé l'Afrobasket 2023 sont qualifiées d'office et quatre autres places sont à pourvoir. « Si nous arrivons à rejoindre les groupes de qualification, pourquoi ne pas organiser une fenêtre qualificative ? », a continué le président de la FMBB. Si la première fenêtre qualificative des groupes B, E et D se déroule du 19 au 27 février, les groupes A et C n'entreront en action que du 18 au 26 novembre 2024. L'ultime fenêtre des éliminatoires aura lieu du 17 au 25 février 2025.

Les groupes

Groupe A : Soudan du Sud, République Démocratique du Congo, Mali, Q Z6 + Île Maurice + Comores

Groupe B : Cap-Vert, Nigeria, Q Z1 + Z2, Ouganda

Groupe C : Sénégal, Cameroun, Q Z3 +Z4, Rwanda

Groupe D: Côte D'Ivoire, Égypte, République centrafricaine, (Q Z5 + Madagascar + Djibouti)

Groupe E :Tunisie, Angola, Guinée, Kenya.