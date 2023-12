Madagascar: ADID - Appel à l'inclusion des acteurs de développement à Madagascar

En ce début du second nouveau mandat du président Andry Rajoelina, l'Agence de Développement Inclusif et Durable (ADID) reconnaît que l'inclusion à chaque niveau d'action fait la force et fera sûrement la différence entre le passé et le futur dans la gestion pratique des activités de développement de Madagascar.

Selon la conception de cette plateforme ADID, le vrai obstacle au développement réel du pays réside au niveau des trois points, à savoir, le capital humain, la production et la productivité ainsi que l'accès au marché. « Il faudrait savoir que le terme "capital humain" est différent de "groupe d'individus". Un capital humain est un ensemble cohérent d'individus initiés dans le changement de mentalité et formés techniquement pour produire. Et on se pose sérieusement la question, si l'ensemble des 28 millions de Malgaches constitue réellement un capital humain capable de mener un changement réel et durable. La plateforme, par le biais de la vulgarisation des formations sur les techniques du changement de mentalité, pour ne citer que le zéro gaspillage, essaie de toucher le maximum de paysans producteurs regroupés au sein des 52 coopératives réparties dans tout Madagascar. Ces producteurs seront demain le capital humain capable d'impacter significativement sur le développement de leurs régions », a expliqué Faly Rasamimanana, le co-fondateur de l'ADID.

Digitalisation de l'agriculture

%

En outre, le principe de la transparence dans la gestion et suivi des activités et des relations est de mise pour garantir la relation de confiance qui alimente la motivation de tous les acteurs. « Cela ne serait pas possible sans passer par le changement de mentalité. C'est pourquoi, l'ADID lance le défi de la digitalisation de l'agriculture en signant une convention de partenariat avec Airtel, dans le but de pallier aux nombreux problèmes liés à la distance et l'éloignement pour la formation des producteurs, entre autres. En effet, cela se fait désormais à distance via Avaya space. Le suivi de l'évolution phénologique des plants, l'évaluation des bonnes pratiques d'hygiène et sur les normes de qualité des produits à la collecte, seront également connus en temps réel sans parler des conseils et orientations techniques fournis quotidiennement à distance par les techniciens et ingénieurs agronomes. Le plus important dans le système est le volet financier qui est facilité par le paiement via mobile money, transmis immédiatement à un compte bancaire de chaque acteur concerné. Ce qui éliminera ainsi les risques de devoir encaisser de l'argent en pleine brousse tout en assurant la transparence sur l'utilisation des fonds. Le système est déjà mis en place et sera bientôt opérationnel pour la coopérative Taratra d'Analanjirofo, qui compte plus de 400 membres et 27 paysans leaders. Le modèle est en cours d'études et adaptation pour sa duplication dans d'autres régions. Nous lançons ainsi un appel à l'inclusion de tous les acteurs de développement pour contribuer au développement durable de Madagascar », a-t-il fait savoir.

Actions concrètes

Par ailleurs, pour améliorer tant la qualité que la quantité de nos produits agricoles, l'ADID est persuadée de l'importance de la facilitation d'accès aux intrants agricoles de qualité mais à un prix accessible aux producteurs. Raison pour laquelle, la pratique de l'élevage des mouches BSF a été lancée dernièrement. Cette activité commence à porter ses fruits par la mise sur le marché d'un compost amélioré et biologique qui satisfait le besoin local et garantit la qualité biologique des récoltes. « Cette forme d'élevage innovant nous allège de tout ce qui est encombrement générés par les ordures ménagères, déchets des marchés, déchets d'usines qui gangrènent nos quartiers et nos villes pour fournir à nos paysans un intrant de qualité exceptionnelle et valable sur le marché international du bio », a enchaîné Faly Rasamimanana. Force est de reconnaître que l'ADID dispose de longues années d'expériences de ses membres dans le domaine du développement durable. De nombreuses initiatives privées innovantes méritent d'être exploitées à grande échelle. Cependant, il s'avère dommageable que les hommes dévoués sont rarement visibles aux postes de décisions qui font avancer le pays. La plateforme est ainsi ouverte à tous citoyens et acteurs de développement qui souhaitent brandir la fierté nationale par des actions concrètes. Pour ce faire, elle s'engage à partager des expériences tout en formant et accompagnant toutes formes de structures oeuvrant dans le développement local et durable.