Sénégal: 58 artistes sélectionnés dans l'exposition internationale du 15e Dak'Art

Dakar — Cinquante-huit artistes provenant d'une vingtaine de pays figurent dans la sélection de l'exposition internationale de la 15e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar "Dak'Art" prévue du 16 mai au 16 juin 2024, a annoncé la directrice artistique de l'évènement, Salimata Diop.

Les artistes sélectionnés dans l'exposition internationale proviennent notamment de pays d'Afrique, d'Europe, des Etats-Unis et d'Amérique latine, a-t-elle précisé lors du lancement officiel de la Biennale.

La cérémonie organisée dans l'enceinte de l'ancien Palais de justice de Dakar a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Habib Léon Ndiaye.

Plus de 66 dossiers de candidatures émanant d'une centaine de pays avaient été reçu avant que le jury n'en retienne que 58 artistes, a révélé la directrice artistique de la Biennale.

Elle a signalé que les artistes sélectionnés viennent du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de la France, Tunisie, République Dominicaine, Mali, Colombie, Côte d'Ivoire, Nigéria, Ethiopie, Kenya, Algérie, Bénin, Sierra Léone, Etats-Unis, Maroc, Gabon, Cameroun, Burkina Faso, Argentine et Mexique et Ouganda.

Arebanor Bassène, Mad In Pixel, Mohamed Diop, Aliou Diack et Dior Thiam font partie des artistes sénégalais sélectionnés dans l'exposition internationale.

La directrice artistique du Dak'Art a salué la rigueur de la sélection basée sur des critères de qualité, de maîtrise et d'originalité de la création mis en avant avec les commissaires invités, notamment la critique d'art Marynet J de son vrai nom Marinette Jeannerod, l'anthropologue docteur Kara Blackmore et l'historienne de l'art et muséologie Cindy Olohou, entre autres.

Pour la directrice artistique, l'exposition internationale s'articulera autour de la thématique de cette édition "The Wake - L'éveil, le sillage" en »un parcours immersif, grâce à une scénographie intimiste, narrative et grave ».

"Cette sélection incarne l'extraordinaire créativité africaine, avec une diversité des médiums, des techniques et des univers artistiques. Du dessin à la réalité virtuelle en passant par le son, la sculpture ou encore la photographie", a-t-elle affirmé.

La franco-sénégalaise a rappelé que le processus de sélection avait été guidé par "un engagement en faveur de l'exclusivité, la recherche d'un équilibre qui transcende les frontières et célèbre la riche tapisserie des voix artistique".

"On a regardé les propositions et ensuite on a équilibré avec la phase des invitations. Parce que j'ai invité des artistes et c'est en ce moment que j'ai essayé d'harmoniser et pour recréer un certain équilibre entre les artistes qui vivent et travaillent sur le continent, ce qui est important et en terme de reconnaissance", a-t-elle fait valoir.

Elle a estimé que la biennale existe sur l'héritage de la négritude et du festival mondiale des arts nègres et appelé à ne jamais oublier que ce n'est pas une biennale uniquement africaine.

"Il ne faut jamais oublier qu'on doit embrasser nos complexités et notre héritage à travers le monde et la diaspora très importante pour cela", a-t-elle insisté.

La secrétaire générale de la biennale de l'art africain contemporain de Dakar, Marième Ba a de son côté fait savoir que le comité d'organisation de l'évènement attendait la confirmation du Cap Vert désigné pays invité d'honneur avec les Etats-Unis d'Amérique.