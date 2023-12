Ile Maurice: La diaspora lance sa web radio

Une radio par le peuple pour le peuple et au-delà des frontières et des «boundaries». Telle se veut être la devise de Mauradio.com, résume, de Londres, Covilen Narsinghen, president de la Mauritius Global Diaspora.

«Cette radio verra le jour demain, 20 décembre, grâce au concours de Mauriciens volontaires et bénévoles et aura pour devise: Entertain, Inform and Educate. Elle proposera, entre autres, des émissions de variété qui expriment la diversité des cultures, informent le public sur les thèmes d'actualité et finalement, éclairent au fil de débats le public sur des sujets d'intérêt national et international. Ce nouvel espace audiovisuel qui s'ouvre aux Mauriciens sera occupé par la nouvelle radio qui s'inspire des valeurs du mauricianisme et universelles que sont la démocratie, la liberté d'expression, l'inclusion et la diversité.»

Pour profiter des émissions et retrouver des animateurs et journalistes chevronnés, rendez-vous sur www.mauradio.com ! Suivant le lancement officiel le 20 décembre, la radio privilégiera des émissions de variété durant la période des fêtes de fin d'année jusqu'au nouvel an.

L'année 2024 s'annonce palpitante sur tous les plans. Dès mi-janvier, la radio proposera des interviews, forums, analyses et débats. Pour plus d'informations sur la radio et la programmation, visitez www.mauradio.com, puis cliquez sur le menu en haut de la page d'accueil, à gauche.

Pour le lancement, Habib Mosaheb dialoguera avec Nad Sivaramen, directeur des rédactions à l'express et au sein du groupe La Sentinelle, le légiste Ashok Radhakissoon, la rédactrice en chef Zahirah Radha et la cheville ouvrière de la nouvelle webradio, Covilen Narsinghen.

On parlera des sujets d'actualité mais aussi des libertés civiles et citoyennes et de l'état de la démocratie à Maurice.

Les émissions seront ensuite diffusées sous forme de podcasts à écouter ou partager sur les réseaux sociaux.