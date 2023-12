Sénégal: Sédhiou/ S2D Yonnu Natangue renforce son ancrage dans le sud - Souleymane Ndiaye décroche Babacar Darry du mouvement Synergie

Le landerneau politique s'agite de plus en plus au fur et à mesure que l'élection présidentielle de février 2024 approche. La dernière activité porte la signature du secrétaire général national de Synergie pour le développement durable (S2D yonnu Natangué). Souleymane Ndiaye a bonifié son parti par l'adhésion du président du mouvement Synergie, Babacar Darry. Celui-ci déclare rejoindre la S2D pour son engagement dans les activités de développement.

Le leader du mouvement synergie a déposé armes et bagages au sein du parti dénommé S2D (Synergie pour le développement durable) Yonu Natangué de Souleymane Ndiaye par ailleurs directeur général de la SAPCO. Babacar Darry nous décline ici les motivations de son alliance avec la S2D elle-même membre de la mouvance présidentielle : « le mouvement synergie a fait cette déclaration pour apporter son soutien significatif et bien réfléchi à Souleymane Ndiaye, le leader de la S2D Yonnu Natangué. Cette décision est motivée par la courtoisie et la disponibilité de l'homme très engagé dans les actions de développement et surtout pour l'ambition qu'il a pour la jeunesse et les femmes de la région de Sédhiou », déclare-t-il face à la presse.

Après un bain de foule, le président de la S2D Souleymane Ndiaye a expliqué le gentleman agreement avec Babacar Darry : « Babacar Darry ne s'est pas levé par un simple clac et je ne lui ai remis aucun sou pour me rejoindre mais c'est bien lui qui déclare avoir bien réfléchi et trouvé en moi quelqu'un qui peut valablement contribuer à relever les défis du développement de cette région. Je lui ai juste exposé tous les projets de société de S2D yonnu Natangué et il m'a posé toutes les questions possibles avant de confirmer son adhésion à mon parti. Et il s'engage à contribuer à la massification du parti dans la région de Sédhiou », relève M. N'diaye.

%

Souleymane Ndiaye fait-il peur aux leaders traditionnels de Sédhiou ?

Il rassure de l'ancrage de son parti à Sédhiou à un rythme soutenu : « depuis l'accueil populaire que nous avons réservé à son excellence le président Macky Sall à Sédhiou lors du conseil des ministres décentralisé, les populations de Sédhiou ne cessent d'adhérer à mon parti et ont fini d'épouser l'idéologie centriste du parti S2d en masse au sein de ce parti de l'avenir du Sénégal ». Et de poursuivre : « rassurez-vous, vous n'allez pas le regretter car nous allons travailler ensemble car sachant que personne ne va quitter une autre région pour venir développer notre région. Moi je suis le leader d'un parti politique d'envergure nationale et je me dois de sillonner tout le territoire national à la rencontre de mes militants. Déjà, certains leaders de Sédhiou commencent à prendre peur de moi. Mais je les invite à une synergie des efforts ».

Souleymane Ndiaye exhorte ses camarades à oeuvrer pour le triomphe de leur candidat en 2024 : « travaillons à massifier le parti pour le triomphe de la mouvance présidentielle et la victoire de notre candidat Amadou Bâ en février 2024 ». Enfin le leader de S2D (Yonnu Natangué) et directeur général de la SAPCO s'engage à soutenir les jeunes et les femmes en leur libérant des lignes de financement pour combattre, dit-il, la pauvreté dans la région.