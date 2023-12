Sénégal: Lutte contre la migration irrégulière - Le Conseil de la jeunesse et la Fondation Adenauer traquent la racine du mal

Chercher la racine du mal pour la couper à l'origine, c'est l'objectif du Conseil National de la Jeunesse et la Fondation Konrad Adenauer qui ont tenu, le week-end dernier, un Forum sur la migration irrégulière. Une rencontre qui s'interrogeait sur les motivations des candidats mais aussi sur les causes et les conséquences du phénomène dans les zones de départ. L'objectif, pour le Conseil départemental de la Jeunesse, la Fondation Konrad Adenauer (FKA), le sous-préfet de Rufisque-Est et les élus, était d'offrir un cadre d'échanges aux jeunes pour une discussion sans filtre, afin de voir quels sont les remèdes les plus adaptés contre ce mal. «Dans le programme migration que nous sommes en train de dérouler, un programme où nous nous expérimentons assez souvent, ce qui nous intéresse surtout ce sont les débats ouverts, participatifs, comme ce Forum sur la migration irrégulière, histoire de donner la parole à la jeunesse», a souligné la représentante résidente de FKA, Caroline Hauptmann.

Au cours de la rencontre, les jeunes venus des 11 communes du département de Rufisque ont tenté d'apporter des réponses aux interrogations, notamment sur les raisons des départs massifs. Et le président du Conseil National de la Jeunesse a souligné que les solutions qui sont issues de ces assises seront exploitées, de concert avec l'Etat, pour arrêter la vague. «Les causes sont nombreuses et on s'attend à ce que les jeunes puissent proposer des solutions. Et le Conseil de la Jeunesse va collaborer avec l'Etat du Sénégal pour lutter contre la migration irrégulière mais aussi motiver les jeunes à rester ici», a soutenu de son côté Khadim Diop, président du Conseil National de la Jeunesse.

%

«La jeunesse représente 75% de la population. Si ces 75% ne participent pas à la création de richesses, on va noter des phénomènes tels que la migration irrégulière. C'est la raison pour laquelle, le Conseil National de la Jeunesse a décidé de passer d'une organisation de représentation à une organisation de création de richesses», a-t-il ajouté. D'emblée Khadim Diop annonce des pistes de solutions qui consistent à orienter les jeunes vers des secteurs comme ceux de l'agriculture, l'élevage qui abritent beaucoup de niches d'emplois et autres activités génératrices de revenus.