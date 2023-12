Madagascar: «Soa et Ilo», une collection de livres jeunesse bilingues en malgache et en français

Tout juste lancée, la collection « Soa et Ilo » raconte en malgache et en français, le quotidien d'une fratrie de jeunes lémuriens. L'ouvrage bilingue, précurseur sur la Grande Île, vient combler un besoin immense de contenus en langue natale. Face à l'omniprésence de livres jeunesses en français, deuxième langue officielle, utilisée dans les écoles, l'auteure Florence Dimani a voulu raconter aux petits Malgaches des histoires qui leur parlent.

« C'est un livre 100% malgache et j'aime ça ». Ce qui plaît tant à Noa, 6 ans, ce sont ces situations familières dans les aventures de « Soa et Ilo ». Fêter Noël à Madagascar, se protéger face aux cyclones, des histoires qui n'avaient pas encore leur place dans sa bibliothèque. « Chez moi, j'ai les Indestructibles, Pinocchio et Tintin. Ce livre est très nouveau, je n'ai jamais eu un livre comme ça chez moi », dit

En plus d'être éditées et imprimées sur l'île, les histoires de cette fratrie de makis ont pris vie quand l'illustratrice Catmouse James a dessiné ses propres souvenirs d'enfance. « J'ai vécu le cyclone quand j'étais petite. Ma maman était vraiment quelqu'un qui paniquait facilement face aux cyclones et nous, on dormait sous la table. J'ai retrouvé dans le livre ce genre de petites frayeurs qui est quand même assez douce et rigolote. Il y a une espèce d'intemporalité et d'universalité dans l'enfance de "Soa et Ilo" », dit-elle.

Dans cet univers voulu local, le récit se fait en malgache, mais aussi en français. Pour Ihoby, maman de deux jeunes lecteurs, cette double lecture compte beaucoup : « Nous, en tant que parents, on aime en même temps que les enfants connaissent la langue française mais qu'il sache leur origine qui est malgache. Donc, (c'est important) qu'ils ne perdent pas cette personnalité-là. Ce livre vient à répondre à cette attente. Et on espère que ça va se multiplier, pour permettre à tout le monde, d'avoir cette option-là : apprendre une autre langue et en même temps garder qui on est. »

En mêlant avec douceur et malice quête d'identité et lecture bilingue, « Soa et Ilo » a déjà trouvé son public.