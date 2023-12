Algérie: Oran / Congrès international sur 'la langue arabe - Défis et perspectives dans un monde en mutations'

ORAN — Le thème "La langue arabe - défis et perspectives dans un monde en mutations" a été au centre des travaux d'un congrès international, organisé lundi à Oran à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue arabe.

Lors de cette rencontre qui a enregistré une forte participation d'une pléiade de chercheurs dans diverses spécialités de la langue arabe d'Algérie et de pays arabes et étrangers, les efforts du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), organisme relevant de la présidence de la République, dans le domaine de la numérisation dans divers domaines afin de suivre l'évolution des technologies dans le monde, ont été mis en exergue.

Ces efforts se sont traduits par la numérisation d'anciens manuscrits algériens, en coordination avec des chercheurs dans le domaine de l'informatique et de spécialistes en technologies modernes, ainsi que des encyclopédies, glossaires et autres et tout ce dont ont besoin les administrations publiques, a encore indiqué Dr Besnassi, qui a animé une communication intitulée "Efforts du HCLA en matière de numérisation - réalité et perspectives".

La stratégie du Haut conseil de la langue arabe est d'oeuvrer à généraliser l'utilisation numérique de tous les projets réalisés afin qu'ils soient accessibles et disponibles à ceux qui s'y intéressent et qui en ont besoin, puisque plus de 36 guides ont été numérisés en vue de faire progresser la langue arabe et élaborer une encyclopédie historique de 76 tomes et d'autres réalisations pour enrichir les bibliothèques algériennes et arabes et les mettre à la disposition des chercheurs, selon la même chercheuse.

Le travaux de ce congrès, qui vient clôturer la semaine de la langue arabe lancée du 2 au 17 décembre en cours, ont été ponctués par des recommandations portant notamment sur la tenue de cette manifestation chaque année pour traiter des questions de la langue arabe, les mécanismes de son utilisation, les moyens de son développement, l'investissement dans les techniques et des partenariats pour développer la langue arabe.

Cette manifestation internationale a été organisée par le HCLA avec le laboratoire de traitement automatique de la langue arabe de l'université "Abou Bekr Belkaid" de Tlemcen, la Fondation imam El Houari d'Oran et le laboratoire du patrimoine scientifique et culturel de Tamanrasset, en étroite collaboration également avec l'Académie universelle de l'Irak, la Faculté des lettres et sciences humaines de l'université du Liban et l'Organisation libyenne internationale des sciences de la langue arabe.