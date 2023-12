Afrique: Mise en relief de la réforme de la société civile de l'ONU relative à l'Afrique

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a souligné dimanche, à Oran, en Algérie, l'importance de mettre en œuvre la chaîne de commandement dans le mécanisme A3 pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, en ce qui concerne l'Afrique.

La terminologie A3 fait référence aux pays africains qui sont membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Son articulation sous ce format a été créée dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil de Paix de l'Union Africaine, en collaboration avec le Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité de l'UA, pour assurer une meilleure coordination des positions pour défendre les intérêts des Africains dans le Commission de sécurité des Nations Unies.

Le chef de la diplomatie angolaise a pris la parole lors du premier panel sous le thème "Le rôle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et de l'A3 dans la promotion de la voix de l'Afrique sur les questions de paix et de sécurité inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU".

Le ministre a expliqué à l'assistance la nécessité de continuer à promouvoir toujours plus l'unité et la solidarité entre les pays du continent en s'accordant sur des positions qui défendent les meilleurs intérêts de l'Afrique à l'ONU et dans d'autres forums internationaux.

Pour Téte António, le mécanisme A3 permet, aujourd'hui, à l'Afrique d'être le seul continent qui dispose d'une plateforme de coopération et de collaboration dans les efforts du continent pour promouvoir, articuler et défendre des positions communes sur les questions de paix et de sécurité, ainsi que d'autres mesures de l'intérêt des pays africains à l'ONU.

Les participants ont salué les contributions présentées et ont reconnu que le diplomate angolais, à l'époque représentant de l'Union africaine à l'ONU, a été l'un des pionniers dans la création du Mécanisme A3, à travers le « Processus d'Oran », adopté par le Conseil de Paix.