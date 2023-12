Tunisie: Expatriés - Laidouni, joker malgré lui !

Laidouni en quête de temps de jeu

Incorporé à l'heure de jeu contre Bochum, la sentinelle tunisienne a été alignée en tant qu'ailier gauche...

Aissa Laidouni n'a pas actuellement les faveurs du coach croate, Nenad Bjelica, mais il finira par le convaincre, vu son apport, à chaque fois qu'il est incorporé. Remplaçant et aligné en seconde mi-temps contre Bochum, tout comme face au Real Madrid en C1 avec une défaite (2-3) à Berlin, l'international tunisien poursuit ses «piges», et rend service à chaque fois où il est sollicité. Face à Bochum, entré en jeu à l'heure de jeu à la place de Becker, Laidouni a joué assez haut, prenant même l'aile gauche de l'attaque par moments. Et en dépit de beaucoup d'activité sur le couloir, la défaite est intervenue en fin de compte (3-0). Berlin est avant-dernier en Bundesliga, à un point des deux lanternes rouges Mainz et Darmstadt. Quand au roc tunisien de 27 ans, passé par Angers, les Roumains de Voluntari et les Hongrois de Ferencváros avant le grand saut de qualité à Berlin, vu qu'il lui reste deux ans et demi de contrat à honorer avec le club de la capitale allemande, il va falloir prendre son mal en patience.

Yann Valery, leader sur le terrain et au classement !

Titularisé comme à l'accoutumées sur le flanc droit de la défense d'Angers, Yann Valery a fait le job et même plus, sachant qu'il a participé à l'écrasante victoire d'Angers contre Troyes (1-4). En clair, le Tunisien (qui a écopé d'un carton jaune en passant) y est allé de sa patte, à la 34' tout d'abord avec une combinaison Valery-Ferhat-Abdelli et un centre de Valery qui sert parfaitement Diony devant un but vide pour le troisième but angevin. Puis, à la 65', nouveau centre de qualité de Valery, cette fois pour Lefort qui ne cadre pas sa volée à bout portant. Et enfin à la 74', au bout d'un contre mené par Valery, Diony trouve le poteau. Au final, le SCO assoit sa place de leader alors que Valery devient actuellement un joueur intransférable (sous contrat jusqu'en 2026). Brest, Metz, Cardiff et Huddersfield Town, sur les rangs pour s'attacher ses services, devront se résoudre à l'évidence ou prendre leur mal en patience.

%

Le banc ronge Dylan Bronn

Le défenseur central de la Salernitana a émis le voeu de quitter son club employeur cet hiver. Titularisé une seule fois jusque-là, cette saison, l'arrière de 28 ans, arrivé en Italie en été 2022, n'a pas connu la réussite à la Salernitana. L'ancien capitaine de FC Metz, et ex-joueur de Niort et des Belges de La Gantoise, pourrait cependant obtenir un bon de sortie ponctuel sous forme de prêt, mais Bronn veut être libre , pour négocier avec un autre club et ne plus revoir à terme un certain Filippo Inzaghi (son coach) qui lui préfère Pirola, Norbert , Daniliuc, voire Fazio dans la hiérarchie des défenseurs axiaux. Pourtant, Bronn mérite mieux, et pourrait, le cas échéant, rameuter des clubs preneurs. Avec son vécu, deux Mondiaux disputés, 79 matchs en Ligue 1 française et 77 matchs en première division belge, Dylan ne manquerait pas de prétendants. Bref, selon certains échos, le bout du tunnel serait pour bientôt avec des offres de France, de Turquie et de Belgique.