Tanzanie: Ligue des champions | Groupe C - 4e journée - Al Hilal-ESS (Dar Es salem 20h00) - Une affaire de gladiateurs !

Un match si capital où l'attitude mentale aura un énorme poids dans la balance.

Boostés par leurs deux victoires consécutives respectivement face à leur adversaire de ce soir Al Hilal, et au détriment du Club Africain en championnat, les protégés de Imed Ben Younes fouleront la pelouse de Benjamin Mkapa National Stadium à Dar es Salem avec la détermination de remporter une seconde victoire qui leur permettra de relancer considérablement leurs chances de qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Un objectif, faut-il le souligner, d'une importance capitale pour les Etoilés sportivement, mais également financièrement au vu de la situation financière accablante que vit le club sahélien à l'heure actuelle.

Pour ce faire, les Etoilés sont parfaitement conscients qu'ils disputeront ce soir l'un des rendez-vous cruciaux de la saison, d'où l'obligation de se surpasser techniquement, physiquement mais surtout mentalement pour pouvoir passer ce cap.

Le rôle prépondérant de Ali Jemal et Hamza Jelassi

Considérés comme les vrais chefs de file du groupe, les deux capitaines Ali Jemal et Hamza Jelassi jouent un rôle considérable au sein de l'effectif étoilé. D'ailleurs, ils ont multiplié les réunions en interne avec leurs coéquipiers afin de les sensibiliser sur la nécessité de se montrer particulièrement solidaires dans toutes les phases du jeu, notamment dans les séquences défensives.

%

De son côté, Imed Ben Younes et ses deux assistants Mohamed Ali Nafkha et Seif Ghezel ont particulièrement mis l'accent sur la transition rapide du ballon pour créer l'effet surprise et les situations de surnombre, et la bonne exploitation des balles arrêtées avec ses repères incontournables tels que le positionnement des joueurs dans les seize mètres, le blocage des adversaires directs et la négociation des deuxièmes balles, devenues une arme fatale chez les Etoilés en présence d'un Jacques Mbé providentiel ces derniers temps.

Dans ce même registre, le staff technique de l'Etoile a même soumis ses joueurs à des séquences de jeu en infériorité numérique à titre anticipatif, comme quoi rien n'a été laissé au hasard en prévision de l'opposition capitale de ce soir à Dar es Salem.

Assyl Jaziri en cours de jeu

A l'occasion de la rencontre de tout à l'heure face aux hommes de Florent Ibengue, le staff technique de l'ESS pourra disposer d'une alternative offensive de taille avec le retour de Assyl Jaziri qui semble récupérer la plénitude de ses sensations après sa blessure au niveau de la cheville. Il serait injecté en cours de jeu pour donner plus de vivacité et de percussion à l'attaque de son équipe, si les circonstances de la rencontre l'imposent.

Il faut noter enfin que les Sahéliens évolueront ce soir sous une chaleur avoisinant les 30° mais surtout un taux d'humidité assez élevé estimé à près de 70%.

Formation probable

Jemal, Ben Hassine, Ben Njima, Jelassi, Ghedamsi, J Mbé, Sidibé, Abid, Abdelli, Aouani, Chammakhi.