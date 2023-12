Tunisie: Journées culturelles de l'enfant «Assafer l'opéra» - Au plaisir des enfants

Divertissement, curiosité, découverte et enchantement à travers une riche palette de spectacles à la fois ludiques et éducatifs. Théâtre, musique, danse, cirque, magie, marionnettes. Et en accompagnement pédagogique, des ateliers d'initiation à diverses disciplines artistiques.

Du 17 au 23 décembre 2023, le Théâtre de l'Opéra de Tunis a ouvert ses portes pour accueillir son jeune public. Le temps pluvieux n'a pas dissuadé les familles à venir nombreuses profiter d'une programmation «spécial vacances» dans le cadre d'un événement qui leur est spécialement dédié. «Asafer l'opéra», qui se poursuivra jusqu'au 23 décembre 2023, conjugue le plaisir du divertissement, la curiosité, la découverte et enchantement et une riche palette de spectacles à la fois ludiques et éducatifs : théâtre, musique, danse, cirque, magie, marionnettes. Et en accompagnement pédagogique, des ateliers d'initiation à diverses disciplines artistiques qui sont proposés en parallèle aux représentations.

Dimanche dernier, pour la journée inaugurale, des enfants, en toute élégance, des ballons colorés dans les mains et un maquillage artistique sur leurs visages, faisaient la queue dans le hall de la Cité de la culture. Ils ont afflué nombreux pour le spectacle «Aladdin», produit par la compagnie «Paparoni Circus Arts».

C'est une ambiance particulièrement festive qui a été ressentie au théâtre de l'opéra de Tunis. La salle était remplie d'enfants, tous désireux de suivre les aventures d'un héros emblématique qui continue à faire rêver toutes les générations. L'histoire d'«Aladdin et la lampe magique», réécrite et imaginée avec des moyens techniques nouveaux, était magique avec les couleurs, les costumes et la musique apportant du merveilleux et du rêve. Même si l'histoire est connue de tous, le spectacle a su apporter de l'éblouissement pour ce jeune public mais aussi pour les grands. La magie du cirque était d'un réel apport, Un travail de pointe a été fait sur l'espace mis en scène, sur l'image et sur l'imaginaire qu'il construit. Les personnages sont à la fois réels mais aussi magiques, les figures acrobatiques du monde du cirque et tous les apparats qu'ils donnent rendent le tout encore plus fantastique.

La musique créée spécialement pour ce travail était également un atout de taille, exprimant à elle seule tout un univers fait de voyages et de découvertes. Le dialogue qu'elle opère entre le sonore et le visuel, dans l'accompagnement des périples de cette aventure, dans l'accompagnement des personnages, avait un écho particulier sur les spectateurs. Le personnage du «Génie de la lampe» a apporté beaucoup de joie et d'enthousiasme, son jeu, sa présence scénique et son humour se sont distingués de l'ensemble. Chacune de ses apparitions s'accompagnait d'un torrent d'applaudissements. Pour ce spectacle, 19 artistes ont offert des performances hautes en couleur, oscillant entre les arts du cirque et le théâtre. Chantant et dansant, ils ont présenté, en 90 minutes, un spectacle riche et agréable qui racontait l'histoire d'«Aladdin», ce pauvre garçon qui a été kidnappé par le méchant vizir Jaafar. Les enfants ont suivi jusqu'à la fin les périples d'Alladin, pris d'émotions quand il est pris au piège, et les yeux qui brillent de joie quand, à la fin, il retrouve son amoureuse la belle princesse Jasmine, une fin qui laisse triompher le bien sur les forces du mal. Une histoire de fiction passionnante pleine d'humanisme écrite dans une belle esthétique qui offre aux enfants un espace d'imagination propice à leur développement.

Le programme du théâtre de l'opéra se poursuit avec d'autres rendez-vous dont : «Nuages en colère», «Magic Show», «Le berger du désert», «Le monde imaginaire», «La barbe à papa», le spectacle musical de Mohamed Ali Kammoun «Nouta bnina», le spectacle de danse «Les rêves de l'enfance», «L'opéra kids» et bien d'autres spectacles encore, à raison de 3 rendez-vous par jour sans oublier les ateliers quotidiens.