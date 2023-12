Tunisie: Pièges dorés

opinion

«A vendre appartements de très haut standing ». Il n'est pas nécessaire de préciser que cette expression est très galvaudée. Partout où on va cette phrase est inscrite sur les façades des immeubles proposés à la vente. Tu te contentes de saluer le promoteur qui t'attend, sourire aux lèvres et amabilité vendeuse de circonstance dans les propos. Il est ravi de te rencontrer et est persuadé de te faire adorer son « petit bijou », ça t'agace déjà et tu commences par détester l'idée de chercher un logement pour acquisition !

Le hall d'entrée est en marbre. Visiblement, dans l'inconscient collectif ça fait riche, toi tu trouves que ça fait surtout très froid. Vous arrivez dans l'appart, lui aussi, bien évidemment est de marbre revêtu. C'est peut-être là que se trouve la justification du mètre carré qui vaut presque sept fois le Smig. Pour presque 3.000 dinars le mètre carré, il y a de quoi se demander où va-t-on avec la banalisation de cette aberration ?

Enfin bref ! Le salon est spacieux. Le promoteur est très fier de vous dire que c'est très lumineux toute la journée. Au balcon, il y a des espèces de petites colonnes en pierre... ça aussi, c'est censé faire riche ! Tu trouves ça assez cheap. Et puis surtout, tu te demandes s'il y a une quelconque cohérence. Vous arrivez dans la cuisine qui, elle, est orientée plein sud. Tu ne vas pas faire une autre remarque sur la logique, mais quand tu vois d'énormes taches sur le mur qui gondole déjà, tu as du mal à te taire. Le monsieur a réponse à tout. « Mais vous savez monsieur, la ville est humide... ». Tu as très envie de lui répondre : « Ce n'est pas l'humidité qui pose vraiment problème, c'est l'étanchéité qui est ratée ». Tu te contentes de soupirer et de continuer la visite jusqu'à dire au revoir au monsieur.

Tu te demandes si tu vas acheter ? Et là tu te rappelles de la longue liste des imperfections. Tu es lucide, mais visiblement ça ne te démotive pas. Quand tu te demandes si tu es bien sûr de ne pas t'apprêter à faire une connerie, tu te dis très calmement: «C'est partout pareil. Toutes les constructions sont pareilles. Au moins, ici, il n'y a pas de vis-à-vis et c'est légèrement moins cher qu'ailleurs». Ta réaction n'est-elle pas révélatrice ? Ce qui se passe dans tellement de secteurs en Tunisie est, entre autres, causé par de telles attitudes. Tu sais que ça va de travers. Tu ne te demandes pas comment ça pourrait s'améliorer. Tu te contentes de faire avec. Il suffit de consulter le dernier argus de l'immobilier, paru récemment, pour t'en assurer.