Angola: Ligue des champions | Groupe C - 4e journée - Petro Luanda-EST (Luanda à 17h00) - Des points qui comptent double !

En cas de victoire, les «Sang et Or» rattraperaient leur hôte en tête du classement et pourraient dès lors accomplir un bon pas pour la qualification aux quarts de finale.

La mission paraît peut-être difficile, mais elle n'est pas impossible non plus. Car même si, jusque-là, Petro Luanda a démontré qu'il est le club le plus coriace du Groupe C en s'installant confortablement dans le fauteuil de leader, l'Espérance a la possibilité de le rattraper cet après-midi. Il suffit de battre son hôte pour que l'Espérance, dauphin avec trois points de retard, puisse le rattraper en tête du classement du groupe et accomplir ainsi un bon pas pour la qualification aux quarts.

Bref, les points comptent double pour les hommes de Tarek Thabet aujourd'hui. Seule la victoire les propulsera de nouveau en haut de l'affiche. Car, tout juste derrière avec un petit point de retard, Al Hilal, qui reçoit l'Etoile ce soir, cherche à se rattraper après la défaite concédée lors de la journée précédente devant son adversaire du jour. C'est dire l'importance de cette 4e journée pour les «Sang et Or». A Tarek Thabet et à ses joueurs de démontrer qu'ils savent voyager, mais aussi qu'ils sont de sérieux prétendants au titre.

Pas de suspension pour Ben Ali

Contrairement à ce qui a circulé sur la Toile, Mohamed Ben Ali n'est pas suspendu. L'arrière droit compte deux avertissements seulement. Or, les règlements de la Champions League ont changé depuis un certain temps : un joueur n'est suspendu que s'il cumule trois avertissements.

Ceci dit, aucun joueur n'est suspendu pour l'explication de cet après-midi contre Petro Luanda. Par contre, l'infirmerie ne désemplit pas. Pour rappel, le staff technique «sang et or» sera privé des services de Ghacha et Ben Hammouda, blessés. Derbali serait éventuellement ménagé. Quant à Ouahabi, il est opérationnel. Sa titularisation ou son entrée en cours de jeu sont tributaires des choix de l'entraîneur.

Par ailleurs, il ne faut pas s'attendre à de véritables changements par rapport au onze de départ aligné lors de la dernière sortie en Champions League face au Hilal. Le coach «sang et or» a pris le soin de ménager ses joueurs-cadres lors du dernier match du championnat contre l'UST en donnant du temps de jeu à ceux qui en avaient besoin, en l'occurrence Rodrigues et Bouguerra qui avaient disputé un match entier alors que Memmiche, Ben Ali et Ben Hmida ont été mis au repos.

Formation probable

Memmiche (Ben Chérifia), Ben Ali, Tougai, Meriah, Ben Hmida, Tka, Sasse, Ouahabi (Ogbelu), Sowe, Bouguerra et Rodrigues.