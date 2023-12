Tunisie: CAB | Large revue d'effectif - Maher Kanzari - «Du temps de jeu pour tout le monde»

Les Cabistes multiplient les matches amicaux et le staff technique fait participer tout le monde.

Malgré les nombreuses pauses que connaît le championnat tunisien, les équipes non concernées par l'aventure africaine meublent ce vide par la multiplication des matches amicaux. Le but visé est bien évidemment de rester compétitif et donc de se maintenir pour la reprise. C'est le cas du CAB qui a disputé le week-end passé une rencontre amicale contre le voisin béjaois et qui s'est soldée par une victoire sur le score de 3-1. Les buts ont été l'oeuvre de Aziz Guesmi (42'), Youssef Fellehi (48') et Taieb Ben Zitoun (72') pour les «Jaune et Noir».

Mise à niveau physique et technique

Ce faisant, ce sont près d'une vingtaine de joueurs qui sont aujourd'hui à la disposition du staff technique, appelés à progresser et à se préparer à l'endurance qui les attend dans la poule du play out. «Nous faisons participer tous les joueurs susceptibles de composer l'ossature de l'équipe senior afin que chacun puisse avoir un temps de jeu suffisant pour rester compétitif. À ce stade de la compétition, la mise à niveau sur le plan physique et technique est primordiale. Nous espérons avoir réussi à mettre à profit cette trêve pour pouvoir négocier comme il se doit, en priorité, les trois matches qui restent à jouer dans cette première phase de championnat», devait nous déclarer le coach Kanzari au terme du test contre l'OB. Le lendemain du match contre les. «Cigognes», le CAB a donné la réplique, toujours en amical, à l'équipe de l'AS Soliman et a perdu (2-0). Cette rencontre a vu le club nordiste essayer des Espoirs afin qu'ils se familiarisent avec les professionnels de la Ligue 1. Une façon de préparer tout le monde à la compétition officielle. Enfin, notons que le staff a réalisé une large revue d'effectif avec pour formation de départ les Sassi Ghazi-Aziz Guessmi-Rayen Rhimi-Amine Allalah-Abdou Seyde-Diras Ajermi-Alassan Konte-Iyed Midani-Alaeddine Bouallagui-Brahima Cissoko et Moussa Sow. Puis, Kanzari a lancé les Bassam Ben Aissa, Amine Tritar, Moadh Saadaoui, Élyès Dridi, Yesser Mechergui, Stanley, Aziz Gueblia et Othmani.