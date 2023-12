Maroc: Inezgane Aït Melloul - Engagement constant de l'INDH en faveur des personnes en situation de handicap

Commune Lqliâa, (Préfecture d'Inezgane Aït Melloul) - L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ne cesse d'accorder un intérêt particulier à la prise en charge et à l'amélioration des services dédiés aux personnes en situation de handicap dans la préfecture d'Inezgane Aït Melloul et ce à travers plusieurs initiatives de soutien et d'accompagnement.

Le Centre socio-éducatif, professionnel et paramédical des personnes en situation de handicap dans la commune de Lqliâa représente un modèle concret de l'approche sociale de l'INDH, visant à apporter un soutien précieux et faciliter l'insertion socio-économique de cette catégorie sociale vulnérable.

Créée pour un investissement de 10,4 millions de dirhams, dont 1,5 million de dirhams comme contribution de l'INDH, cette structure sociale qui accueille cette année quelque 98 enfants, favorise l'intégration des personnes handicapées dans la société, à travers un encadrement pédagogique et une formation professionnelle.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du centre, Ali Merzoug a souligné que cet espace géré par l'association de "l'enfance handicapée", vient renforcer l'offre éducative, paramédicale et professionnelle dédiée aux enfants et aux jeunes en situation de handicap, notant que ce centre propose notamment des formations dans les domaines de la restauration et du pressing.

Opérationnel depuis le début de l'année 2023, cet établissement offre les conditions nécessaires pour permettre aux personnes en situation de handicap, une meilleure intégration sociale dans la famille et la société, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Mohamed Adidi, chargé de la communication à la division de l'action sociale à la préfecture d'Inezgane Aït Melloul, a souligné que la réalisation de cette structure s'inscrit dans la cadre du deuxième programme de l'INDH relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, ajoutant que ce centre est le fruit d'un partenariat fructueux entre l'INDH et d'autres partenaires.

La création de ce centre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés notamment par l'INDH, en vue de permettre aux enfants handicapés de participer activement à la vie socio-professionnelle et de mener ainsi une vie décente.

Cette structure sociale est considérée comme un espace d'accueil approprié qui favorise l'autonomie de cette catégorie sociale et son intégration dans la société en offrant des services pédagogiques, une formation professionnelle et des prestations paramédicales .

De même, elle oeuvre pour le respect et la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap, et sensibilise les bénéficiaires afin de lutter contre les stigmates et contre toute forme de discrimination et d'exclusion des personnes en situation de handicap.

Le Centre socio-éducatif, professionnel et paramédical des personnes en situation de handicap dans la commune de Lqliâa offre ainsi, l'exemple d'une structure socio-éducative intégrée qui incarne la philosophie et l'esprit de l'INDH, un chantier Royal plaçant au coeur de ses priorités, l'inclusion des enfants et des adolescents en situation de handicap.

Depuis son lancement en 2005 par SM le Roi Mohammed VI, l'INDH ne cesse de contribuer à favoriser l'intégration socioprofessionnelle des personnes à besoins spécifiques sans ressources.

A travers le Programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'INDH a mis en oeuvre de nombreux projets de prise en charge des personnes souffrant de handicap dans des centres spécialisés, répartis sur l'ensemble du territoire national.

Depuis septembre 2018, qui marque le lancement de la phase III de l'INDH, les prestations assurées par ces centres ont été améliorées afin de correspondre au mieux aux besoins de prise en charge de la population bénéficiaire et ce, dans des conditions dignes.