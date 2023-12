Maroc: Génération Green - Lancement et inauguration à Taza de projets agricoles

Taza — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki a effectué, lundi, une visite dans la province de Taza, où il a procédé au lancement et à l'inauguration d'une série de projets inscrits dans le cadre de la nouvelle stratégie "Génération Green".

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre par le ministère de plusieurs projets intégrés, centrés sur le développement socio-économique ciblés et territorialisés, et en application des orientations de la stratégie Génération Green (GG) dont le Projet de Développement Rural Intégré en Zones De Montagne du Périf de Taza (PRODER) et le projet d'intensification de la production apicole de la province de Taza.

M. Sadiki, qui était accompagné notamment du Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a suivi un exposé sur l'état d'avancement des projets de développement intégrés inscrits dans le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030 dans la Province de Taza, outre la présentation et le lancement du programme d'aménagement et de revêtement des pistes et la présentation et le lancement du programme de plantations de la compagne 2023-2025. Le ministre a procédé, par la même occasion, à l'inauguration du complexe apicole de l'Union Al Amal au niveau de la province de Taza.

Le ministre s'est enquis de l'état d'avancement du Plan Agricole Provincial (PAP). Les réalisations relatives au premier fondement de la stratégie GG "élément humain" ont concerné principalement la couverture sociale au profit de 48.000 agriculteurs, soit 165% de l'objectif, la mobilisation de 4.500 Ha des terres collectives (87% de l'objectif), la plantation de 16.000 Ha d'espèces fruitières, la distribution de 6.000 ruches pour les apiculteurs et la création et l'appui à 100 entrepreneurs rurales.

Quant aux réalisations relevant du deuxième fondement "pérennité du développement agricole", le ministère cite l'aménagement de 52 Km de pistes rurales et de 72 Km de seguias, la conservation de 33.000 Ha de terres agricoles, la construction et l'aménagement de 9 unités de valorisation et de 3 plateformes de commercialisation et souk, l'adoption du semis direct au niveau de 1.200 Ha et de 4.000 Ha d'olivier conduite en mode biologique.

S'agissant du programme de réalisation des pistes rurales pour la période de 2023-2024, il consiste en l'aménagement et le revêtement en bicouche de 1978 km de piste dans le cadre du projet de développement rural intégré en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER).

Ce programme a pour objectifs principaux, le désenclavement des zones de production agricole et la facilitation d'accès au Souks et unités de valorisations, l'encouragement de la déscolarisation de la fille rurale et la réduction de l'abandon scolaire, la facilité d'accès aux services publiques et socio-économiques et l'amélioration des conditions de vie pour 6.970 bénéficiaires (1.394 Ménages).

Au niveau de la commune territoriale Beni Ftah du cercle de Tainaste, le ministre a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de revêtement en bicouche du tronçon de piste reliant la route régionale (RR) 508 aux douars Draissa, Tehha, Oued Boukkaoua et Tioujfal d'un linéaire de 7,72Km, qui nécessitera 27.35 millions de dirhams.

Le programme de plantation pour la période 2023-2024 concerne, lui, 2.754 Ha, dont 1.924 Ha d'amandier et 830 Ha de figuier, avec un montant d'investissement global de 42 millions de dirhams.

Au niveau de la commune territoriale Had Msila, cercle de Tainaste, la visite a porté sur le lancement des travaux de plantations de figuier dans le périmètre Lamrabtine sur une superficie de 236 ha au profit de 96 bénéficiaires. Le projet est porté par la coopérative "Oued Lahdar". Le montant d'investissement du projet de plantation de 830 Ha de figuier s'élève à 9,35 millions de dirhams.

Dans le cadre du projet d'intensification de la production apicole de la province de Taza, le ministre a inauguré le complexe apicole de l'Union "Al Amal", situé au niveau de la commune territoriale El Gouzate du cercle de Tainaste.

Le montant global d'investissement est de l'ordre de 9,7 Millions de DH au profit de 19 coopératives apicoles avec un potentiel de 1.549 ruches. Le complexe permettra l'organisation de 277 bénéficiaires, l'amélioration de la productivité, des conditions de valorisation et de commercialisation de la production apicole, le renforcement des capacités locales, l'amélioration du revenu des apiculteurs et la création de 160 journées d'emploi et de 18 opportunités de travail.

Dans une déclaration à la presse, M. Saddiki a indiqué que cette visite a permis de s'informer de l'état d'avancement de la mise en oeuvre des projets de "Génération Green" lancée en 2020 par SM le Roi Mohammed VI, la province de Taza ayant bénéficié d'un montant estimé à 1,2 MMDH touchant les axes de la plantation des arbres fruitiers adaptés au climat de la province, l'aménagement hydro-agricole, la lutte contre l'érosion du sol et le désenclavement des populations.

Il a souligné que le lancement du projet provincial du développement de la montagne et du désenclavement des fermes agricoles est une initiative ambitieuse qui s'étendra sur une superficie de 180 km, évoquant également le projet de valorisation des produits locaux à travers l'appui des petits producteurs regroupés dans le cadre de coopératives et de groupements d'intérêt économique (GIE).