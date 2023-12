Maroc: La décarbonisation des matériaux de construction, une clé pour des infrastructures pérennes (ministre)

Bouznika — La décarbonisation des procédés et matériaux de construction constitue la clé du développement de solutions novatrices, permettant au Maroc de se doter d'infrastructures plus pérennes, a indiqué, mardi à Bouznika, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Lors d'une conférence sur "L'évolution de l'approche performancielle de la durabilité des ouvrages en béton pour une meilleur décarbonisation", organisée par LafargeHolcim Maroc, M. Baraka a souligné la nécessité de l'implication des constructeurs dans les objectifs de réduction de l'empreinte carbone.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur des Affaires techniques du Département de l'Équipement et de l'Eau, Lahcen Maazizi, le ministre a estimé que ce rendez-vous, rassemblant des experts du secteur ainsi que des étudiants, constitue un carrefour pour partager des idées novatrices et intervient dans un contexte d'enjeux allant des effets du séisme aux préparatifs de la Coupe mondiale, outre les enjeux mondiaux de la durabilité.

Il a, en outre, fait observer que le secteur de la construction joue un rôle central dans le développement de l'économie du Royaume, expliquant que la durabilité des ouvrages en béton devrait commencer dès la phase de conception, répondre aux spécificités des régions du Maroc et prendre en compte les normes de construction pour garantir la performance des ouvrages en matière de durabilité.

"Cette conférence représente un exemple de coopération entre les secteurs public et privé, et l'enseignement supérieur, qui renforcent ensemble l'économie nationale", a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agit d'une approche intégrée pour faire face aux différents défis.

Il a, de même, appelé à multiplier les initiatives relatives à la durabilité du secteur de construction afin de faire émerger des solutions innovantes pour faire de la durabilité le maitre-mot du développement.

Pour sa part, le directeur général de LafargeHolcim Maroc, José Antonio Primo, a indiqué que la responsabilité sociale, le développement durable et la réhabilitation constituent des points clés des opérations de Lafarge qui prend en considération les aspects de la durabilité dans ses différents processus de fabrication.

L'alignement des besoins de la société avec les aspects de l'économie circulaire constituent également un axe important de l'évolution de LafargeHolcim Maroc, a-t-il dit, annonçant la mise en place de projets relatifs à la gestion de l'eau, en plus de solutions durables dans le cadre de la réhabilitation des zones touchées par le séisme.

"L'objectif de cette rencontre est d'encourager le dialogue et l'échange des expériences entre les acteurs clés, d'explorer les moyens d'optimiser la préservation de l'environnement et de mettre en examen les avancées technologiques pour parvenir à des pratiques novatrices et durables dans la construction des ouvrages", a souligné M. Primo.

De son côté, le directeur général adjoint du Laboratoire public d'essais et d'études (LPEE), Lahcen Ait Brahim, a rappelé que les ouvrages en béton subissent, au coeur de leur vie, des attaques de différentes sources qui causent leur dégradation, ce qui nécessite un alignement avec les normes de durabilité, et la prise en compte de l'impact environnemental.

Il a également mis en exergue l'importance de la recherche et l'innovation en matière de construction, et de la coopération entre les entreprises et les acteurs publics et privés de la construction afin de faire face aux défis naturels et humains et mettre en valeur le principe de durabilité.

"Vis-à-vis de la problématique bu béton, le Maroc a connu beaucoup d'évolution. Plusieurs défis ont été relevés, notamment les micro-bétons utilisés dans les souterrains, la construction des barrages, l'adoption de l'approche complète et la liaison des autoroutes", a déclaré le président de la Fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie (FMCI), Nabil Benazzouz.

Et de poursuivre : "l'ensemble de l'écosystème, dont les concepteurs, les donneurs d'ordres et les cimentiers devraient prendre en compte les principes de la durabilité pour relever les défis. L'économie et la décarbonation peuvent aller ensemble main dans la main".

Organisé en partenariat avec le LPEE et l'École Hassania des Travaux Publics (EHTP), ce séminaire réunit un ensemble diversifié de parties prenantes engagées dans la construction d'infrastructures d'envergure, allant des secteurs publics et privés aux professionnels de la construction et de l'ingénierie.

Dans une optique de promouvoir l'innovation et l'excellence dans la réalisation des grands ouvrages, cet événement s'est concentré sur les progrès les plus récents et les pratiques novatrices dans le domaine de la durabilité des structures en béton.

Des sessions interactives ont mis l'accent sur les meilleures pratiques pour intégrer la décarbonation tout en respectant la durabilité structurelle des ouvrages, tandis que des ateliers pratiques ont été organisés pour explorer les opportunités offertes par l'évolution de l'approche performancielle pour la préservation de l'environnement.