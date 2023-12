Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Le Culpac lance un message de paix

Au terme d'une campagne électorale pleine de tension, le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a lancé un message de paix, à quelques heures des élections générales programmées pour le 20 décembre en République démocratique du Congo.

Le Culpac a livré un message de paix, le 18 décembre en son siège, la Cité de la paix, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa. Les élections présidentielle, législatives, provinciales et communales sont fixées au 20 décembre alors que la campagne officielle s'est achévée lundi à minuit.

S'adressant aux Congolais dans son allocution, le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, a déclaré : « Voici l'opportunité qui nous est donnée par les instances de notre nation pour les élections qui seront organisées ce mercredi 20 décembre sur toute l'étendue de notre pays, la République démocratique du Congo, pour choisir des personnalités congolaises qui prendront en charge notre destin ». Et d'ajouter : « C'est une journée festive et mémorable, qui doit être caractérisée par la tolérance et le respect mutuel, occasion par laquelle toute personne doit voter en toute conscience et dans la paix ».

Daniel Santu Biko a conclu ses propos en ces termes : C'est pourquoi, nous, de la direction générale du Conseil universel pour la paix, invitons tous les Congolais à être conciliants sur le résultat de ces élections dans la paix et en toute sportivité. Que Dieu de paix et d'amour bénisse la République démocratique du Congo ». Ce message de paix du Culpac tombe à pic, à la fin d'une campagne électorale chargée de tensions et de quelques dérapages.

%

Rappelons-le, le Conseil universel pour la paix lançait déjà, le 28 novembre dernier, la campagne de la paix pour tous. A cet effet, le ministre universel pour la paix du Culpac, Dominique Khonde Mpolo, exhortait toutes les parties à bien vouloir respecter le résultat des urnes sur le choix des personnalités qui seront démocratiquement élues pour conduire tranquillement la nation sur l'Etat de droit, la prospérité du peuple et la pérennité de la paix. In globo, le Culpac appelle les Congolais à la paix en cette particulière période électorale.