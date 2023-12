Congo-Brazzaville: Commerce - Brazza Mall ouvre ses portes ce 20 décembre

Le centre commercial Brazza Mall, situé en face du siège du sixième arrondissement de Brazzaville, s'ouvre officiellement ce mercredi. Cet endroit ambitieux et moderne développe et offre à la fois un espace de shopping et de vente des objets en commençant par l'alimentation jusqu'aux biens et services, en passant par les produits made in Africa.

L'attractivité des lieux est renforcée par la disponibilité d'une galerie d'art dédiée ainsi que d'autres espaces destinés aux artistes, en particulier, et aux acteurs culturels, en général.

Le Mall de Brazzaville va au-delà du Congo puisqu'il fait partie d'un groupe international. On y trouvera, également, des activités de loisirs qui s'inscrivent dans un vaste espace de vente. Brazza Mall vient ainsi redéfinir le paysage commercial africain au coeur du bassin du Congo, estiment les promoteurs.

Ils pensent que cette plateforme, considérée comme le plus grand centre commercial d'Afrique centrale, contribuera au développement du pays et de toute la région, participant à l'essor du secteur commercial et à la création de nombreux emplois.

Le but du centre est d'offrir à la fois un espace commercial avec de nombreuses enseignes internationales représentées, un supermarché, des espaces de plaisir comme les nombreux restaurants et cafés, mais aussi des services indispensables au bien-être des Brazzavillois (banques, pharmacies, salons de beauté, spa et salle de sport).

Signalons que le grand centre commercial Brazzaville Mall est situé au coeur de Brazzaville, à Mpila, dans la zone où se trouvaient les casernes militaires détruites du fait des explosions du 4 mars 2012.