Congo-Kinshasa: Musique - La chorale Choeur la grâce décorée

La chorale Choeur la grâce célèbre, cette année, ses 40 ans d'existence. La République a daigné reconnaître le mérite de ce groupe de musique chorale de Kinshasa qui l'a représentée à travers le monde, et même l'Afrique.

Le 15 décembre, le général-major André Matutezulua Kamasobua, grand chancelier des Ordres nationaux de la présidence de la République démocratique du Congo, a décoré solennellement Choeur la grâce, après avis favorable du ministère de la Culture, Arts et Patrimoines. Des médailles d'or, d'argent et de bronze de mérite des Arts, Sciences et Lettres, ainsi que des brevets de mérite artistique ont été remis aux choristes et aux personnes qui les accompagnent.

L'un des médaillés d'or (l'autre étant Samuel Orly Mputu Mpanzu), le célèbre chef de choeur et directeur de l'Académie africaine de musique en RDC et chercheur, Ambroise Kua-Nzambi Toko, a, dans son mot au nom de tous les lauréats, vivement remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le chancelier des Ordres nationaux pour cette reconnaissance. « C'est un grand moment pour moi de prendre la parole devant vous en ce jour glorieux, faste et mémorable qui honore les fils et filles du pays. Au nom de tous les lauréats récipiendaires des médailles d'or, d'argent et de bronze, nous tenons à exprimer notre sincère et profonde gratitude », a-t-il déclaré.

%

Se confiant à la presse après cette décoration officielle, Ambroise Kua-Nzambi a dit : « C'est une grande joie que j'éprouve en ce moment précis parce que, le fait que la République reconnaît ce que nous avons fait pendant toutes ces années, c'est très important. Beaucoup de gens disent que le pays ne reconnaît pas les efforts des uns et des autres, maintenant nous avons la preuve du contraire, une chorale en plus !

Je ne sais pas s'il y a eu une chorale reconnue ainsi, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, qu'à cela ne tienne, l'acte qui vient d'être posé aujourd'hui est historique, d'ailleurs cela nous encourage d'aller encore de l'avant, ainsi que tous les acteurs du mouvement chorale congolais à travailler, à faire mieux, à aller plus loin dans ce qu'ils font... ».

Il a brièvement parlé des haut faits d'armes de Choeur la grâce en quatre décennies d'existence ayant porté la culture congolaise et l'action évangélique à travers le monde. « Nous célébrons les 40 ans d'existence d'un choeur qui évolue en dehors d'une paroisse, ce n'était pas facile au début, on était combattu pendant les cinq premières années, on nous disait d'arrêter, c'était une hérésie, une abomination.

Mais aujourd'hui 40 après, on a résisté et ce n'est pas une abomination du tout. Choeur la grâce a beaucoup contribué sur le plan évangélique, il y a des Européens qui se sont convertis lors de nos tournées, d'autres sont même venus se faire baptiser ici au Congo. Ce que le Seigneur a fait avec nous est énorme, 282 grandes prestations dans 113 villes. On a représenté l'Afrique à quatre reprises, des représentations officielles issues des sélections d'un pays qui doit représenter toute l'Afrique au symposium mondial de musique chorale. Choeur la grâce a été choisie deux fois pour le symposium mondial et dans d'autres grands festivals de la planète ... », a laissé entendre Ambroise Kua-Nzambi.

Médaillée de bronze pour son accompagnement à Choeur la grâce, la journaliste Nioni Masela a, avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance, lâché ce témoignage : « Je crois qu'un travail n'est jamais oublié. Pour moi, c'est une récompense qui vaut tout ce que j'aurai pu rêver d'avoir. Je ne savais pas que l'accompagnement que je faisais tout naturellement de Choeur la grâce m'emmènera à ce brevet de mérite, je n'avais rien calculé. La première fois que j'ai rencontré M. Ambroise Kua Nzambi, il m'a expliqué ce qu'était Choeur la grâce.

Avant, je suivais la chorale à la télé comme tout le monde. A la longue, j'ai appris à la connaître et j'ai suivi la chorale Choeur la grâce, je l'ai prise en cours de chemin, à l'époque à leurs 25 ans d'existence, maintenant, c'est 40 ans, et en même temps je suis prise en considération. Je me dis que c'est un sacre de mes 15 ans de carrière en fait, je ne pouvais pas avoir mieux que ça, parce que là, je vais avoir mon nom inscrit dans les annales, dans le journal officiel, à travers Choeur la grâce qui a trouvé ce moyen pour me remercier de son accompagnement, mon Dieu ! je n'aurai pas pu croire ça ! ».

Parmi les lauréats, on a noté la présence de Jean-Marie Mbongie Mokubu-Ependo, médaillé d'argent des Arts, Sciences et Lettres, ainsi que son épouse, Souzy Lituambela, tous membres de Choeur la grâce.