Congo-Brazzaville: Affaires maritimes et fluviales - La France et le Secrétariat permanent actualisent les dossiers de coopération

L'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, et le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, ont souligné l'importance d'actualiser les dossiers en perspective sur lesquels les deux parties ont convenu de travailler main dans la main.

« Parmi les grands axes stratégiques sur lesquels nous allons nous pencher figurent la mise en place d'un Institut des hautes études maritimes et fluviales; l'installation d'une Ecole nationale à vocation régionale et sous-régionale sur la biodiversité », a fait savoir la diplomate française, Claire Bodonyi, à l'issue de son entretien avec le secrétaire permanent, le 18 décembre, à Brazzaville. Les enjeux stratégiques, économiques, climatiques et de développement ont allongé la liste des problèmes évoqués au cours de l'entrevue.

Les deux personnalités ont également planché sur les perspectives du travail à réaliser ensemble au sein des organisations sous- régionales ; la Francophonie ainsi qu'au niveau de l'Organisation des Nations unies. En 2025, en effet, la France, en partenariat avec le Costa Rica, organisera le sommet des océans. A ce propos, la diplomate Claire Bodonyi a souhaité que le Congo soit un partenaire sur qui l'on peut compter.

L'ambassadrice de France a, par ailleurs, reconnu que le concept "action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales" renferme plusieurs réalités et potentialités. C'est d'abord à la façade maritime avec ses différents aspects de sécurité, d'économie bleue, halieutiques que tout le monde pense, a-t-elle fait constater. Cependant, l'opinion a un peu moins en tête les sujets du fleuve, notamment le grand fleuve Congo qui est un axe et une ressource majeure en termes, lui aussi, de ressources halieutiques, de sûreté, de sécurité et de grand trafic.

En rappel, pour bien mener sa mission à caractère interministériel, le secrétaire permanent, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, avait exprimé en février 2023 un certain nombre de besoins à l'ancien ambassadeur de France, François Barateau. Il s'était agi notamment de l'accompagnement de la France sur le renforcement des capacités maritimes et des eaux continentales, d'un accompagnement pour la Stratégie nationale des mers et des eaux continentales. L'échange du 18 décembre entre Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck et Claire Bodonyi s'inscrit donc dans la continuité de la coopération entre les deux parties.