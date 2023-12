Congo-Kinshasa: Beni - Les affiches de campagne électorale retirées de la voie publique

Au lendemain de la clôture de la campagne électorale, les effigies et affiches des différents candidats ont déjà retirées de la voie publique et plusieurs endroits stratégiques de la ville de Beni (Nord-Kivu).

Les habitants de la ville de Beni ont observé, ce mardi matin 19 octobre, que les activités publiques de propagande organisées par différents concurrents au scrutins combinés, ont également cessé.

Les véhicules équipés de dispositifs sonores avec des porte-voix pour qui diffusaient des messages et chansons destinés à magnifier certains candidats ne circulent plus sur les artères de Beni depuis minuit.

Quatre heures avant la fin de la campagne électorale, des jeunes non identifiés ont sillonné les rues et avenues de Beni pour retirer les affiches et effigies des candidats placés à différents endroits. En revanche, ils ont carrément déchiré des affiches en papier.

C'est le cas au rond-point Nyamwisi de Beni, lieu choisi par les différents candidats pour les rassemblements et meetings de campagne. Il en est de même au boulevard Nyamwisi, artère principale de la ville et au centre commercial de Matonge et dans certains quartiers des communes Mulekera et Beu.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des grandes effigies en bâches et leurs supports en bois auraient été vendus nuitamment par ces jeunes qui les ont retirés de la voie publique.