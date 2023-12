Ile Maurice: La police sur le terrain pour des fêtes sans pépin

Pour prévenir les vols avec violence, les braquages, les cambriolages, les accidents, et autres actes délictueux, le dispositif de sécurité a été renforcé comme chaque année pendant les fêtes de fin d'année. Une attention particulière a été portée à cette période sensible marquée par des échanges financiers importants, avec la mise en place d'un dispositif exceptionnel. Le commissaire de police, Anil Kumar Dip, a organisé une réunion avec des hauts gradés le 15 décembre pour présenter sa stratégie de protection des citoyens pendant les festivités. Cette mesure est entrée en vigueur le 15 décembre et sera en place jusqu'au 5 janvier.

Les policiers seront présents sur le terrain, y compris sur le littoral et dans les lagons. Ils assureront une surveillance accrue autour des centres commerciaux, des institutions financières, comme les banques et les bureaux de change, ainsi que des stations-service, entre autres. Leur présence sera renforcée par le soutien de la Bike Patrol, dont la stratégie a été revue le 6 décembre pour être plus élaborée. Les nouvelles recrues seront également sur le terrain, supervisées par un officier. Tous les hauts gradés ont reçu l'ordre d'être présents sur le terrain. Le commissaire de police supervisera également personnellement les opérations pour garantir le bon déroulement des actions. L'objectif de la police est de dissuader et de rassurer la population par sa proximité.

La police rappelle aux commerçants, tels que les propriétaires de magasins ou de stations essence, qu'ils peuvent bénéficier d'un service d'escorte gratuit pour leurs dépôts bancaires pendant cette période, surtout s'ils ont accumulé des recettes importantes pendant le weekend. Il leur suffit de contacter le poste de police de leur région pour en faire la demande. Des instructions ont été données pour que des patrouilles soient effectuées et une vigilance maintenue aux heures de fermeture de ces entreprises, qui sont des cibles potentielles.

Des actions de sensibilisation ont été menées auprès des personnes vulnérables, comme les personnes âgées, afin de les informer des bonnes pratiques à adopter pour ne pas devenir des cibles faciles pour les voleurs. Des patrouilles supplémentaires et des barrages routiers seront déployés dans des endroits stratégiques dans le but de réduire le nombre d'accidents, de dissuader les excès de vitesse et de prévenir la conduite sous l'influence de l'alcool ou de substances illicites. La police mobilisera des ressources importantes pour permettre à chacun de profiter de cette période en toute sécurité.