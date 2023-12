Tunisie: Elections locales - Le Snjt et l'Isie s'engagent à faciliter l'accès des journalistes aux centres de vote

Lors d'une réunion, au siège de l'Isie, les deux parties se sont engagées à garantir le droit des journalistes à obtenir les résultats des élections auprès des instances régionales. Celles-ci ont, à cette occasion, souligné l'importance de coopérer ensemble au cours des différentes étapes du processus électoral, en toute indépendance et transparence.

L'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) et le Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) se sont engagés, hier, à assurer l'accès des journalistes aux centres et bureaux de vote à Tunis et dans toutes les régions, dimanche 24 décembre 2023, jour du vote pour les élections des conseils locaux.

Lors d'une réunion, au siège de l'Isie, les deux parties se sont engagées à garantir le droit des journalistes à obtenir les résultats des élections auprès des Instances régionales. Celles-ci ont, à cette occasion, souligné l'importance de coopérer ensemble au cours des différentes étapes du processus électoral, en toute indépendance et transparence.

Pour sa part, le syndicat s'est engagé à nommer un représentant national et des représentants régionaux du syndicat pour assurer la coordination avec le conseil de l'instance, au niveau central et au niveau des instances régionales, pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir au cours du processus électoral.

Les deux parties devront élaborer, dans les prochains jours un accord de travail sur les questions liées à la coopération, dont notamment la formation, selon un communiqué du Snjt.

L'Instance supérieure indépendante des élections a, pour sa part, fait savoir, dans un communiqué, que Farouk Bouasker, président de l'Isie, s'est félicité de cette coopération entre l'Isie et le Snjt. Il a souligné le rôle important que jouent les médias, pour garantir le succès des échéances électorales et coordonner entre les deux parties pour vulgariser le jargon électoral et assurer l'accès du citoyen à une information juste et crédible.