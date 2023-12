Afrique de l'Ouest: Securitaire alimentaire au Burkina - Le programme mondial pour les petits producteurs agroécologiques lancé

Le ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques a procédé au lancement du programme mondial pour les petits producteurs agroécologiques et la transformation durable des systèmes alimentaires « GP-SAEP BURKINA FASO », le vendredi 15 décembre 2023 à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, Gaoussou Sanou.

Le Secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, Gaoussou Sanou

Renforcer les pratiques agroécologiques grâce à un meilleur accès aux connaissances, aux services de soutien, aux technologies améliorées et aux opportunités de marché, améliorant la résilience aux chocs climatiques, environnementaux et socio-économiques et facteurs de stress, ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les revenus. Tel est l'objectif du programme mondial pour les petits producteurs agroécologiques et la transformation durable des systèmes alimentaires « GP-SAEP BURKINA FASO » qui fait l'objet de lancement le 15 décembre dernier à Ouagadougou.

Le programme GP-SAEP vise à lever les principaux obstacles à la mise à l'échelle de l'agroécologie et à la transition vers des systèmes alimentaires durables pour les petits producteurs (agriculteurs et micro, petites et moyennes entreprises agroalimentaires) en Afrique, en Amérique latine et dans les caraïbes. Pour une durée de 31 mois à compter du 1er décembre 2023, le GP-SAEP sera mis en oeuvre au Burkina Faso dans 16 communes de la région du Centre-Ouest. Le programme est financé à hauteur de 1,800 million d'Euros par le Fonds international de développement agricole (FIDA), avec l'appui de la Commission européenne et de la Coopération belge au développement. Le programme est mis en oeuvre par un consortium de 8 membres dont le lead est Autre Terre. Il s'agit en outre de ARFA, APIL, l'association LE Baobab, Bioprotect, CEAS Burkina, CNABio, IRSAT, et Yolse Tuuma.

%

La Directrice pays/ représentante du FIDA au Burkina Faso, Ann Turinayo

Atteindre la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso

Selon le Secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture Gaoussou Sanou, la mise en oeuvre du projet GP-SAEP contribuera indubitablement à l'opérationnalisation de la stratégie nationale de développement de l'agroécologie 2023-2027 adoptée en février 2023. A l'entendre, le projet permettra de façon concrète, entre autres, d'augmenter l'offre et en qualité de bio-intrants (biofertilisants, biopesticides), d'introduire des légumineuses et des plantes fertilitaires dans les exploitations familiales, de mettre à disposition des équipements agricoles adaptés pour réduire la pénibilité et le temps de travail au niveau des exploitations familiales, de renforcer les capacités des acteurs de l'agroécologie et l'agriculture biologique.

Pour la Directrice pays/ représentante du FIDA au Burkina Faso, Ann Turinayo, le programme GP-SAEP permettra aux petits producteurs ruraux d'intensifier leurs pratiques agroécologiques grâce à un meilleur accès aux connaissances, aux services de soutien, aux technologies améliorées et aux opportunités de marché dans la région du Centre-Ouest et du Nord et à travers tout le pays comme le préconise la stratégie nationale de développement de l'agroécologie 2023-2027. A l'en croire, le projet GP-SAEP s'inscrit également dans le cadre de l'offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso.

Ce qui fait dire à la représentante du FIDA au Burkina, qu'une offre croissante de biointrants locaux de qualité permettra au pays d'être moins dépendant de l'extérieur pour atteindre ses objectifs de productivité et de production agricoles. Le Coordonnateur régional Afrique de l'Ouest d'Autre Terre, Christan Legay, a, pour sa part, donné les deux composantes du programme.

Quant au président du CNABio, Abdoulaye Ouédraogo, en prenant la parole, il a d'abord rendu un hommage aux pionniers en agroécologie, et au prix Nobel alternatif Yacouba Sawadogo en particulier. Selon ses mots, l'une des victoires les plus essentielle des acteurs de l'agroécologie est l'adoption de la stratégie nationale de développement de l'agroécologie adoptée en février 2023 par le gouvernement burkinabè. Le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Boubakar Nouhoun Traoré, n'est pas passé du dos de la cuillère pour remercier le FIDA et l'Union européenne et la Coopération belge au développement pour ce projet novateur.

Une des participants à la cérémonie

Rahamatou SANON

Encadré 1

Les bénéficiaires du projet

Le projet va accompagner 12 micros, petites et moyennes entreprises et 25 sociétés coopératives dans la région du Centre-Ouest. Il permettra d'améliorer l'offre en matériel agricole adapté, en biofertilisants, en semences paysannes, et en plants fertilitaires pour soutenir la transition agroécologique auprès des exploitations familiales. Au total, 7 200 exploitants dont 2 850 femmes, 4 000 jeunes, et 350 PDI vont bénéficier des actions du propet.

Encadré 2

Les composantes du programme

Pour atteindre ses objectifs, le GP-SAEP s'articule autour de 2 composantes principales :

Composante 1 : promotion des offres de services agroécologiques :

Les producteurs ont accès aux bio-solutions et augmentent leur capacité de transition vers l'agroécologie ;

La productivité du travail des agriculteurs agroécologique est améliorée ;

L'accès aux plantes fertilisantes et aux semences paysannes adaptées est améliorée ;

Composante 2 : appui à la gouvernance et à la structuration des acteurs de l'AE.

Les acteurs des filières agroécologiques sont mieux interconnectés et renforcés, et ont accès à un environnement économique plus favorable permettant une meilleure intégration des produits agroécologiques au sein des marchés locaux.