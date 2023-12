Togo: Coopération universitaire avec la Turquie

Ces dernières années, l'engagement de la Turquie envers le continent africain a connu une transformation significative.

Cette relation en évolution se caractérise par des liens diplomatiques, économiques et culturels de plus en plus forts.

Alors que la Turquie cherche à diversifier ses partenariats mondiaux, l'Afrique émerge comme un partenaire clé, les deux parties reconnaissant le potentiel de bénéfices mutuels.

Ankara a investi dans divers projets de développement sur le Continent, allant de l'infrastructure à l'aide humanitaire.

Ces initiatives contribuent à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie dans les pays africains.

De plus, la Turquie a soutenu des programmes de renforcement des capacités et des bourses d'études pour les étudiants africains.

Et le pays d'Ataturk n'est pas en reste au Togo.

L'ambassadeur de Turquie à Lomé, Kilic Muteber, a annoncé mardi l'ouverture d'un Centre d'études et de recherche à l'université de Lomé.

Il offrira une perspective scientifique et technologique et permettra de former les étudiants et de renforcer la coopération au niveau universitaire entre les deux pays.

La Turquie souhaite aussi renforcer la mobilité entre les enseignants togolais et Turque en vue de favoriser le partage de connaissances.

Un partenariat existe déjà entre l'université de Lomé et l'université de Galatasaray afin de favoriser la mobilité des enseignants. Davantage de programmes de bourses seront proposées, a indiqué Mme Muteber,