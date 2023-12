Maroc: Le Malawi veut s'inspirer de l'expérience agricole marocaine (ministre)

Rabat — La ministre malawienne des Affaires étrangères, Nancy Tembo, a affirmé, mardi à Rabat, la volonté de son pays de s'inspirer de l'expérience agricole du Maroc.

"Nous souhaitons tirer profit de l'expertise du Maroc dans le secteur de l'agriculture", a souligné Mme Tembo, dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

A cette occasion, la ministre a salué les progrès "impressionnants" réalisés par le Maroc dans le domaine agricole, soulignant l'importance de l'agriculture en tant que secteur vital et générateur de revenus pour son pays, au regard de la place qu'il occupe dans le développement et la croissance.

De son côté, M. Sadiki a mis en avant l'importance de cette rencontre pour le partage des expériences et des bonnes pratiques entre les deux pays dans le domaine agricole.

Les discussions ont porté, en outre, sur les questions liées à l'eau et à l'irrigation, ainsi que sur les moyens nécessaires pour la valorisation des produits agricoles et de la pêche, dont la formation, les visites de terrain, le transfert de technologies et les partenariats entre les secteurs privés des deux pays, a-t-il fait savoir.

En visite officielle au Maroc du 17 au 21 décembre pour l'inauguration de l'ambassade de son pays à Rabat et l'opérationnalisation de son consulat général à Laâyoune (inauguré le 29 juillet 2021), la cheffe de la diplomatie malawienne a annoncé qu'elle effectuera une visite aux provinces du Sud, une occasion pour constater l'essor économique et social ainsi que la dynamique politique et démocratique que connaît cette région.

Cette visite sera également l'occasion d'explorer les avancées réalisées dans la mise en oeuvre du Nouveau Modèle de Développement pour les provinces du Sud, lancé en 2015 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.