Congo-Kinshasa: Élections en RDC - En Ituri, des formations pour aider les électeurs à utiliser les machines à voter

En République démocratique du Congo, on est à J-1 avant les élections générales du 20 décembre. C'est donc l'heure des derniers préparatifs pour la Commission électorale nationale indépendante (Céni). À Bunia, en Ituri, dans l'Est du pays, elle organise notamment des formations pour les électeurs, car ce scrutin sera aussi numérique.

Le dispositif électronique de vote DEV est la même machine que celle utilisée lors des élections de 2018, pour autant une piqûre de rappel n'est pas du luxe. Jean a 80 ans. Des élections, il en a déjà connues quelques-unes. Mais celle de demain l'intimide à cause de la machine à voter : « Comment je vais faire ? Il faut m'aider. Le premier, on m'a dit, on vote pour le président. Il y en a combien de présidents ? »

C'est avec un bulletin papier que les électeurs entrent dans l'isoloir. Là, ils glissent leur bulletin dans la machine et le vote numérique commence. « Ça va scanner le bulletin », explique Nathanaël, agent de la Céni.

- « Ça dit QR code absent... », reprend une électrice.

- « On fait l'exercice, on continue. Nous avons le bulletin ici, qui est identifié. Vous voyez la liste des candidats présidents. Par exemple, on peut choisir un numéro, une femme. Je confirme que je le choisis. Après, je passe aux élections législatives nationales ».

Chaque scrutin défile ainsi sur l'écran jusqu'aux municipales. Puis la machine imprime le bulletin papier, et l'électeur le dépose dans l'urne. Jacques Luatanga, commerçant, accueille avec enthousiasme cette modernité. « Même les téléphones que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des machines, dit-il. Donc, nous allons aussi nous adapter. Nous avons confiance en notre gouvernement. Nous sommes obligés aussi d'avoir confiance aux machines que le gouvernement nous a apportées ». Une fois les bureaux de vote fermés, les bulletins seront comptabilisés et les résultats numériques sauvegardés sur des clefs USB pour être remis au Centre local de compilation des résultats.