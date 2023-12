Tunisie: Gafsa-Élections locales - Deux candidates à El Ksar poursuivent leurs campagnes

GAFSA — Dans le gouvernorat de Gafsa, les deux candidates aux prochaines élections locales (24 décembre) sur les circonscriptions d'El Matar et Lala (Délégation El Ksar), Ines Bouzaiene et Om El Khir Agoun, poursuivent leurs campagnes électorales en allant à la rencontre des citoyens.

Le candidat, Ines Bouzaiene a basé son programme électoral sur la consécration de l'approche participative dans la mise en place des plans et programmes de développement, s'engageant à oeuvrer pour la généralisation de la connexion aux réseaux de la STEG et de l'ONASS, au bitumage des routes et à la protection des habitants des risques des inondations.

Pour sa part, la candidate Om El Khir Agoun a pris engagement à améliorer la qualité des services du dispensaire et au réaménagement de l'école primaire à Lala, mettant en priorité l'impulsion du marché du travail dans la région, la création de sociétés communautaires et le lancement d'espaces récréatifs au profit des enfants et des jeunes.