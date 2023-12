Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Décembre 2023

Rdc : Elections générales 2023- Près de 44 millions d’électeurs sont attendus aux urnes

En République démocratique du Congo, près de 44 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote ce mercredi 20 décembre à partir de 6 heures pour un quadruple scrutin : présidentielle, législatives, provinciales et municipales, dans un climat politique et sécuritaire tendu. Au risque de faire basculer le pays ? La question mérite d'être posée, car cet immense pays d'Afrique centrale aux quelque 100 millions d'habitants (dont près de 44 millions d'électeurs) a une histoire politique agitée, souvent violente, et ses premières élections pluralistes ne datent que de 2006. « Le Congo est en train de consolider sa démocratie », tranchait pourtant le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, traduisant l'engagement des autorités à tenir dans les temps ces élections générales. (Source : Le Point Afrique)

Niger : Plus de 4mois après le Coup d’Etat- L’Onu reconnaît la junte de Tiani

Après des mois de bras de fer entre Mohamed Bazoum et les putschistes du Cnsp, les Nations unies ont finalement reconnu le régime militaire du général Abdourahamane Tiani comme représentant officiel de Niamey à New York. La Commission de vérification des pouvoirs de l’ONU a reconnu le régime militaire d’Abdourahamane Tiani comme représentant officiel du Niger aux Nations unies. (Source : jeune Afrique)

Côte d’Ivoire : Succession de Henri Konan Bédié- Le Pdci-Rda annonce la tenue de son 8ème Congrès extraordinaire à Yamoussoukro le 22 décembre 2023

Le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) a annoncé la tenue de son 8ème Congrès extraordinaire sanctionné par l’élection de son nouveau président le vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. L’information a été rendue publique par Alain Caucodtray au terme du bureau politique tenu ce mardi 19 décembre 2023 au siège du parti à Abidjan-Cocody. Poursuivant, il a indiqué que le bureau politique a donné son quitus pour l’examen de la levée des sanctions contre les militants indisciplinés et son accord pour l'examen de la reprise des activités du conseil de discipline. Aux dires de M. Caucotray, trois candidats dont Maurice Kacou Guikahué, Koumoue Moïse et Akossi Bendjo parmi les cinq en lice pour la succession de feu Henri Konan Bedié ont réaffirmé leur retrait de la course présidentielle du Pdci-Rda. (Source : abidjan.net)

Gabon : Couvre-feu et décès à Port-Gentil- Le procureur promet de faire « toute la lumière»

Le décès à Port-Gentil dans des circonstances encore troubles de Lionel Rokewa, 25 ans, a donné lieu à l’ouverture d’une enquête, a annoncé lundi au soir le procureur de la République Pierre Johsan Aperano Essongue. Le jeune homme avait été interpellé la veille par des agents des forces de l’ordre chargés de faire respecter le couvre-feu. Nouvelle bavure ? Lundi 18 décembre au petit matin, le corps sans vie de Lionel Rokewa, 25 ans et sans emploi, a été trouvé au Quartier Chique, dans la commune de Port-Gentil. Quelques heures plus tôt, dimanche à minuit, pour avoir brûlé le couvre-feu, il avait été interpellé par des agents des forces de l’ordre avec lesquels il aurait eu une altercation. Le décès du jeune homme serait-il survenu après cette interpellation ? Pour la famille du disparu, il ne fait aucun doute. Sur les réseaux sociaux, confortés par des témoignages, beaucoup évoquent une nouvelle bavure des militaires. (Source : alibreville.com)

Togo : Réformes électorales- Un projet de loi pour les élections législatives et régionales de 2024 adopté

Le Conseil des ministres au Togo a examiné, hier lundi 18 décembre 2023 et adopté un projet de loi visant à modifier le code électoral en prévision des élections législatives et régionales prévues pour le premier trimestre de 2024. La Commission électorale nationale indépendante a proposé un chronogramme pour la tenue de scrutins couplés, nécessitant des ajustements dans le cadre juridique actuel. Ce projet de loi vise à prendre en compte les exigences d'un processus d'élections multiples, notamment en ce qui concerne les délais pour l'accomplissement de certaines diligences en matière électorale. Il permettra de définir les modalités de l'organisation des scrutins multiples, y compris les délais pour le dépôt des dossiers de candidature, le versement du cautionnement, et les délais pour rendre une décision en cas de recours. (Source : alome.com)

Bénin : Arnaque d’opérateur mobile money- 3 policiers condamnés

Dans le dossier arnaque d’opérateur mobile money depuis la prison de Missérété, six personnes ont été condamnées et douze personnes relâchées par la cour de répression des infractions économiques du terrorisme (Criet). ( Source : acotnou.com)

Mali : Justice- Le prêcheur Chouala Bayaya Haidara interpellé par la brigade d’investigation judiciaire

Le mardi 19 décembre 2023, le prêcheur Chouala Bayaya Haidara a été interpellé par des éléments de la brigade d'investigation judiciaire. Dans une vidéo postée sur sa page, le leader religieux a confirmé son interpellation et se dit prêt à se mettre à la disposition de la justice. '' Je viens de recevoir une convocation, il n'y a pas de problème, mais j'ai juste parlé de l'électricité et je pense qu'on peut donner l'électricité et faire la guerre'', a-t-il ajouté avant de se faire accompagner par les éléments de la BIG et plusieurs de ses fidèles. (Source : abamako.com)

Rca : Livraison humanitaire – Du blé russe gratuit à destination de la République centrafricaine

Un navire transportant du blé russe destiné à la République centrafricaine a accosté au port de Douala, au Cameroun, selon les informations rapportées par le média russe Sputnik aujourd’hui. La cargaison de blé russe, offerte gratuitement par le président Vladimir Poutine dans le cadre de l’aide alimentaire, sera transformée en farine avant d’être acheminée vers la capitale centrafricaine, Bangui.Cette initiative généreuse concerne six pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l’Érythrée, comme annoncé par le président russe en début d’année. (Source : abangui.com)

Sénégal : Faits divers- Une célébrité arrêtée avec 3 milliards Fcfa en faux billets

La Brigade de Recherches (BR) de la compagnie de Gendarmerie de Keur Massar qui a mis la main sur trois milliards Fcfa en billets noirs ont appréhendé ce mardi 19 décembre 2023 six personnes, dont une célébrité. Après avoir intercepté deux milliards de francs Cfa en billets noirs le 3 décembre dernier, la Brigade de Recherches de Keur Massar a réalisé un nouvel exploit. Les gendarmes de cette unité d’élite de la compagnie du 46e département du Sénégal ont démantelé un vaste réseau de faux-monnayeurs opérant entre les régions de Dakar et de Thiès. Au cours de cette opération dirigée de manière efficace par le Major Abdou Aziz Kandji, des billets noirs en dollars d’une valeur de trois milliards de francs Cfa ont été saisis. (Source : seneweb.

Burkina Faso : Terrorisme- Plus de 340 000 PDI sont retournées chez elles

343 383 personnes ayant fui les violences terroristes ont regagné leurs domiciles à la date du 30 novembre 2023, a annoncé vendredi la ministre en charge de l’Action humanitaire, Nandy Somé.« À la date du 30 novembre 2023, ce sont 343 383 personnes qui sont retournées dans leurs localités d’origine », a déclaré la ministre en charge de l’Action humanitaire, Nandy Somé, selon des propos rapportés par le quotidien public Sidwaya dans sa parution du lundi. La ministre s’exprimait le vendredi 15 décembre 2023 à Ouagadougou lors de la 16e session du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (Conasur). La rencontre était placée sous le thème : « Quelles stratégies innovantes pour une résilience durable des personnes déplacées internes (Pdi) retournées, intégrées ou réinstallées et des communautés hôtes ». (Source : aouaga.com)