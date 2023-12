Burkina Faso: Cyclisme - Paul Daumont out pour 45 jours

L'Etalon cycliste Paul Daumont, victime d'une fracture lors d'un accident de la circulation le 13 décembre dernier, a été opéré avec succès le dimanche passé. Son indisponibilité s'étendra sur une quarantaine de jours.

Absent des courses cyclistes ces dernières semaines, le cycliste burkinabè le plus en vue du moment, Paul Daumont, a été victime d'un accident de la circulation. C'était le 13 décembre dernier lorsqu'il a été violemment percuté par un tricycle. Bilan de ce choc, une fracture au pied et pire, au niveau de la rotule. Vu la délicatesse de la blessure, le coureur de l'AS Bessel a dû subir une intervention chirurgicale le dimanche passé.

Si l'opération s'est bien déroulée, elle a coûté de la quinine pour le vainqueur du tour du Faso 2023, même s'il n'a pas voulu nous révéler le montant. «J'ai été admis à la clinique Cercle d'or à la Patte-d'oie. Et la prise en charge s'est bien passée, avec à la sortie, une note assez salée », nous a dit le coureur. Avant d'ajouter que la santé n'a pas de prix et que c'est de sa poche qu'il a réglé la facture.

Pour ce qui est de son indisponibilité, il faudra compter plus d'un mois. «Je dois passer un scanner pour voir si tout est ok. Ensuite, je passerai au moins un mois et demi d'indisponibilité, soit environ 45 jours. Cette période comprend la guérison de la blessure et aussi la rééducation », nous a-t-il confié. Autrement dit, Daumont retrouvera le vélo au bout de 45 jours.

La plus grande crainte est l'endroit de la blessure, car le genou est pour le cycliste ce qui est la cheville pour un footballeur. C'est une zone très sensible et capitale dans l'exercice de ce sport qui demande une grande mobilité des articulations. Souhaitons que notre champion revienne vite sur le vélo.