Sénégal: L'ancien ministre des Finances Abdoulaye Diop intègre le comité d'orientation de la 15e Biennale de Dak'Art

Dakar — L'ancien ministre sénégalais de l'Economie et des Finances, Abdoulaye Diop, également connu comme collectionneur et mécène d'art, a intégré, lundi, le comité d'orientation de la 15e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), prévue du 16 mai au 16 juin 2024, a constaté l'APS.

« C'est un grand honneur et un plaisir d'être coopté par d'éminents spécialistes des arts. Cela va me permettre d'apprendre un peu plus sur l'art et la culture en général, et de servir mon pays, bien après la retraite », s'est réjoui l'économiste de formation, présenté comme un « grand collectionneur et mécène de l'art depuis plusieurs années ».

Abdoulaye Diop, ministre de l'Économie et des Finances de 2002 à 2012, considère que sa cooptation au sein du comité d'orientation de la 15e Biennale intervient constitue « une contribution de plus à l'art et aux artistes ». Celui qui dit connaitre « un peu l'art », en tant que collectionneur, note qu'il sera amené à se frotter aux artistes.

Voici la liste complète des autres membres du comité d'orientation :

Président : Amadou Moustapha Ndiaye, collectionneur, notaire

- Rapporteur : Marième Ba, Secrétaire général de la Biennale

Membres :

%

- Abdoulaye Diop, ancien ministre d'Etat, collectionneur

- Thérèse Turpin Diatta, galeriste

- Khady Diatou Ndoye, conseiller technique du ministre de la Culture et du Patrimoine historique

- Ndèye Khoudia Diagne, directrice des Arts

- Ndèye Farma Mbodj Diop, chargée du programme culture, représentante du ministère des Finances et du Budget

- Mame Diarra Diouf, directrice des loisirs, représentante du ministère en charge du Tourisme

- Abraham Sarr, représentant de la mairie de la ville de Dakar

- Ramatoulaye Diagne Mbengue, professeure de philosophie

- Sylvain Sankalé, collectionneur, critique d'Art

- Kalidou Kassé, artiste visuel

- Ousmane Mbaye, artiste designer

- Fatou Marie Françoise Aw, artiste plasticienne

- Amadou Fall Ba, coordonnateur de Sénégal campus talents.